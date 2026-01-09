León XIV hereda el viaje que ideó Francisco con un pedazo de cayuco

El 21 de abril de 2025 falleció el papa Francisco y con él parecía desvanecerse el primer viaje a Canarias de un sucesor de Pedro que planteó el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, personalmente el 15 de enero de 2024. Fue el culmen de una relación epistolar que comenzó el propio Jorge Mario Bergoglio con una carta dirigida el 20 de noviembre de 2023 a los obispos de las dos diócesis de Canarias, el ya fallecido Bernardo Álvarez y José Mazuelos.

La crisis migratoria como eje del diálogo

Fue una relación de gestos y coincidencias. La migración fue el agravante de la crisis mundial a raíz del covid-19, que obligó en el verano de 2020 a instalar un campamento en Arguineguín, mantenido hasta diciembre, para atender el incremento de llegadas; pasó de ser una solución para 400 personas a convertirse en el muelle de la vergüenza, donde se llegaron a hacinar 2.600 migrantes.

Las primeras cartas desde Canarias

En otoño de 2020, José Mazuelos, recién llegado como prelado de Canarias, emitió una carta junto al obispo de Tenerife en la que invitaban a acabar con la fobia a los migrantes. Era la antesala de la preocupación que ambos trasladaron al papa Francisco un año y medio después —en la primera quincena de 2022— en el Vaticano, coincidiendo con su visita Ad Limina Apostolorum, encuentro periódico que consiste en dar cuenta de la situación de las diferentes diócesis.

Una imagen que conmovió al Papa

Un año después, el 31 de enero de 2023, la corresponsal de EFE en el Vaticano, Cristina Cabrejas, relató que Francisco reconoció en su vuelo para visitar la República Democrática del Congo que le «tocó» mucho la fotografía realizada por efectivos de Salvamento Marítimo de Canarias en la que se veía a tres nigerianos que viajaron a las Islas durante once días en el hueco del timón de un petrolero.

El respaldo institucional desde Canarias

Ocho meses después, el 8 de octubre de 2023, los obispos de Canarias emitieron una carta conjunta con motivo de un repunte de la migración llegada a las Islas, apelando al diálogo interadministrativo. Al tercer día encontraron respaldo en un pronunciamiento del presidente del Archipiélago, Fernando Clavijo, que decidió encomendarse al papa, apelando a que se implicara en la situación como lo hizo en Lampedusa, harto de que su petición de auxilio al Gobierno central cayera en saco roto.

El precedente de Lampedusa

El mandatario autonómico pedía la implicación del obispo de Roma, como lo hizo cuatro meses después de convertirse en papa, el 8 de julio de 2013, cuando visitó la isla italiana de Lampedusa para alertar de que «la globalización de la indiferencia se ha llevado nuestra capacidad de sentir».

El presidente Fernando Clavijo recibe la noticia del viaje del papa a Canarias de parte de monseñor José Mazuelos. / El Día

La petición formal de audiencia

Por este motivo, el 11 de octubre de 2023 Fernando Clavijo envió un escrito para solicitar al papa una audiencia e informarle de la crisis migratoria que se vivía en Canarias, una «situación de emergencia». «El Hierro, en los primeros días de octubre de 2023, ha vivido una situación inédita con la llegada de 2.300 migrantes, entre los que se encuentran 500 niños (…) encontrándose en esos momentos más de tres mil menores migrantes en 51 centros del Gobierno canario. (…) Recurro a Su Santidad rogándole que haga un llamamiento a la solidaridad de Europa».

La respuesta del Vaticano

El 20 de noviembre de 2023 el papa remitió una carta a los obispos canarios «ante la difícil situación por la crisis migratoria» para «expresarles unas palabras de aliento y cercanía». El 6 de diciembre de 2023, coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, el nuncio del papa en España, Bernardito Auza, confirmó a Clavijo que Francisco lo recibiría en audiencia el 15 de enero de 2024.

La audiencia en Roma

La expedición canaria, integrada por el propio Clavijo, el vicepresidente canario, Manuel Domínguez; la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto; la de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y los obispos de Tenerife, Bernardo Álvarez; de Canarias, José Mazuelos, y el auxiliar Cristóbal Déniz, confirmó que, tras un encuentro de 45 minutos, el papa dijo que tendría «en cuenta» visitar el Archipiélago.

Un gesto simbólico desde El Hierro

Una semana después, en la audiencia que mantuvo Francisco el 22 de enero de 2024 con los corresponsales de los medios desplazados en el Vaticano, la periodista de COPE Eva Fernández, con la colaboración de la directora general de Comunicación del Gobierno canario, le entregó un trozo de patera llegada a El Hierro que, junto a un libro del Hermano Pedro, regaló al papa, reforzando el compromiso de la visita a Canarias.

La confirmación del deseo de viajar a Canarias

El intercambio epistolar se sucedió. Clavijo agradeció la acogida a Francisco, quien el 13 de septiembre de 2024, de regreso de su viaje a Asia y Oceanía, admitió su intención de viajar a Canarias. «Pienso un poco en esto, en ir a Canarias, porque allí está la situación con los migrantes que llegan del mar y querría estar cerca de los gobernantes y del pueblo de Canarias», unas declaraciones que el presidente volvió a agradecer por escrito.

Canarias, presente en Europa

El 26 de septiembre de 2024, Canarias volvió a estar presente en el viaje del papa a Luxemburgo y Bélgica. Durante el vuelo, la periodista Eva Fernández le entregó una bolsa elaborada por jóvenes migrantes de la Fundación Canaria Buen Samaritano, en el barrio santacrucero de Añaza, con cartas de cuatro jóvenes.

El deseo que quedó pendiente

La referencia a Canarias fue constante en Francisco cada vez que habló de migración. En enero de 2025 se celebró en Roma el Jubileo de la Comunicación, en el que participó el obispo auxiliar de Las Palmas, Cristóbal Déniz, a quien el papa confió: «¡Qué bien lo están haciendo!», para añadir: «quiero ir a Canarias». Se habló de junio de 2025 a El Hierro y Lanzarote, pero la enfermedad truncó ese proyecto.

El relevo en el Vaticano

El 8 de mayo de 2025 monseñor Robert Prevost fue elegido papa y al día siguiente el presidente Clavijo remitió un escrito en el que le invitó a retomar los planes de su predecesor, como así ocurrirá el próximo mes de junio.