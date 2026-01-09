La Policía Nacional lo confirma: identifica el `spoofing´, la estafa telefónica que está vaciando las cuentas bancarias de los canarios

Los ciberdelincuentes continúan con las estafas y las llamadas telefónicas siguen siendo una de as vías preferidas para engañar a los ciudadanos. A través de ellas, buscan acceder a los datos personales y bancarios de sus víctimas para vaciar las cuentas y realizar futuros fraudes.

Los agentes de Policía Nacional de la Unidad Central de Ciberdelincuencia han iniciado una campaña preventiva a través de micropodcast para que los consumidores eviten caer en las estafas más populares. Están disponibles en plataformas como WhatsApp, X y Facebook para llegar al mayor número de personas posibles. En este caso, las autoridades advierten sobre un fraude conocido como `spoofing´.

¿Qué es el `spoofing´?

“Le llamamos de su banco. Su cuenta ha sido bloqueada”, así comienda la estafa que busca vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. El `spoofing´ es una técnica en al que los estafadores suplantan la identidad de un número de teléfono real de entidades bancarias, compañías o instituciones públicas. De esta manera, la víctima cuando recibe la llamada, comprueba el número y corrobora que se trata de una entidad oficial, algo que hace el fraude más creíble.

¿Alguna vez has recibido una llamada o un SMS que parece venir de tu banco o una empresa conocida y resultó no serlo?, comienza la agente de la Policía Nacional

Cómo actúan los ciberdelincuentes

“Le llamamos de su banco. Su cuenta ha sido bloqueada”, así comienda la estafa que busca vaciar las cuentas bancarias de sus víctimas. En este caso, los delincuentes alertan sobre problemas con la cuenta bancaria. Durante la llamada, se hacen pasar por la entidad bancaria y solicitan a la víctima que introduzca su clave bancaria, PIN o código de verificación directamente en el teclado de móvil.

A continuación, la víctima cree que se trata de una situación real e introduce el código, ahí es cuando los ciberdelincuentes consiguen los datos y el acceso a su cuenta bancaria para vaciarla.

Las autoridades alertan que nos se trata de una nueva estafa, pero si de una técnica cada vez más perfeccionada y profesional con el objetivo de que las víctimas caigan en el engaño.

La Policía Nacional lanza una serie de consejos para protegerse del fraude

Nunca facilitar datos personales y bancarios por teléfono.

por teléfono. Las entidades bancarias e instituciones públicas no solicitan claves ni códigos mediante llamadas .

. No introducir contraseñas o códigos durante una llamada.

durante una llamada. Desconfiar siempre de enlaces sospechosos que se envíen a través de SMS.

que se envíen a través de SMS. Acceder únicamente al banco a través de la página web o app oficial .

. En caso de sospechar estar siendo víctima, contacta siempre a través de los canales oficiales.

Las autoridades animan a los ciudadanos a denunciar ante cualquier sospecha, así ellos comenzarán una investigación y alertarán a resto de la población para que no caigan en estos engaños.