El papa León XIV viajará a Canarias para cumplir con el deseo de Francisco

El anuncio que el papa Francisco expresó en varias ocasiones comienza a tomar forma. El papa León XIV visitará Canarias en su próximo viaje a España y hará realidad el deseo que el anterior pontífice manifestó públicamente y también en encuentros institucionales, como el mantenido en 2023 con el presidente canario, Fernando Clavijo, al que trasladó su voluntad de viajar al Archipiélago. "El papa León XIV ha querido con este viaje secundar la decisión del papa Francisco que en varias ocasiones expresó su deseo de visitar el Archipiélago", afirmó esta mañana el obispo auxiliar de la Diócesis de Canarias, el monseñor Cristóbal Déniz Hernández, tras conocer la noticia.

El obispo compareció junto a Jorge Martín de La Cova, secretario canciller, para explicar la importancia de la visita y dar las primeras pinceladas de los que será un "viaje histórico" para la región. Déniz definió el anuncio como un “don de Dios” que llega con “gratitud, emoción y espíritu de comunión”, y recalcó que la presencia del papa será un signo visible de cercanía para creyentes y no creyentes. “Da luz a Canarias y a sus distintas realidades, también a sus problemáticas”, señaló, al destacar que la visita sitúa al Archipiélago en el mapa global desde su singularidad.

Desde la Iglesia en Canarias también subrayaron el valor social del viaje. El papa, apuntó Déniz, llegará a un territorio que “conoce bien la dureza de la pobreza” y que ha mostrado “generosidad y solidaridad ante el drama de la inmigración”. En ese contexto, recordó que “Canarias es frontera, pero sobre todo lugar de acogida respetuosa”, y confió en que el pontífice sabrá “iluminar esta realidad con una palabra de esperanza, justicia y fraternidad”.

Dimensión histórica

El obispo auxiliar enmarcó la visita en una dimensión histórica que, esta vez, será inédita. León XIV será el primer papa que pise las Islas. “Será un momento para la historia del Archipiélago y quedará reflejado”, afirmó, al recordar que la tradición cristiana en Canarias está documentada desde 1351, con el primer obispado en Telde, y las misiones posteriores en Lanzarote y Fuerteventura.

Sobre el itinerario, Diócesis y Santa Sede aún trabajan en un boceto inicial. Las únicas paradas confirmadas en España, por ahora, son Barcelona, Madrid y Canarias. Y no hay fechas oficiales, aunque se baraja que pueda producirse al principio del verano. “Hay numerosas especulaciones, pero prefiero ajustarme a las publicaciones oficiales cuando se realicen”, insistió Déniz.

Tampoco pudo confirmar si el papa visitará centros migratorios, aunque reconoció que “sería un elemento a tener en cuenta”. En cuanto a la financiación del viaje, avanzó que el esfuerzo será compartido entre la Santa Sede, la Conferencia Episcopal Española y, previsiblemente, la propia Iglesia canaria. La visita, según los tiempos que se manejan en otros países, será breve. “No pensemos en una semana, podría ser un día o dos”, aclaró.

El mensaje que podría traer León, adelantó, tendrá acento social y humano. Una palabra ligada “a la paz, la fraternidad, la justicia y la atención a las personas vulnerables, estén donde estén y vengan de donde vengan”. También, dijo, hacia las vulnerabilidades propias del Archipiélago. La Diócesis anunció que la preparación espiritual comienza desde hoy, y extendió el llamamiento. “Invitamos a instituciones, comunidades cristianas y sociedad en general a vivirlo como una oportunidad de encuentro, renovación interior y esperanza”, concluyó el obispo auxiliar.