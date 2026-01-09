Miguel Moreno, el canario encarcelado en Venezuela, ya se encuentra en España

Miguel Moreno, el canario liberado por Venezuela este jueves, ya se encuentra en España junto al resto de ciudadanos españoles excarcelados por las autoridades venezolanas. Se trata de José María Basoa, de 35 años, y Andrés Martínez, de 32 —ambos acusados de ser agentes españoles—, el valenciano Ernesto Gorbe y la hispanovenezolana Rocío San Miguel, quien permaneció privada de libertad durante casi dos años. Los excarcelados llegaron este viernes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en torno a las 12.15 (hora canararia), tal y como estaba previsto. En la terminal les esperaban familiares, allegados y más de 50 medios de comunicación acreditados.

Tras una reunión con las autoridades españolas - que duró más de 40 minutos -, los liberados abandonaron el aeropuerto, según informó Sergio Contreras, fundador de la ONG Refugiados sin Fronteras, quien añadió además que tienen restricciones para hacer declaraciones en virtud de acuerdos establecidos de manera previa. El vuelo de los excarcelados salió desde Colombia.

La puesta en libertad de los detenidos se produce en un contexto de fuerte escalada de la tensión política, tras la operación militar lanzada por Estados Unidos en Venezuela el pasado 3 de enero. Dicha operación culminó con la captura del presidente venezolano y líder chavista, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, así como con su posterior traslado a Nueva York para responder ante la Justicia estadounidense por cargos de narcotráfico y terrorismo.

La noticia de la liberación trascendió ayer después de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la excarcelación de varios presos políticos, tanto nacionales como extranjeros, retenidos por el régimen chavista. Miguel, de 34 años y exredactor de LA PROVINCIA / DLP, permanecía recluido en la cárcel de El Rodeo, ubicada en Miranda. «Aún no lo acabo de asimilar del todo; es mejor que lo cuente todo mi hijo», explicaba ayer María Jesús, madre de Miguel, tras conocerse su puesta en libertad.

