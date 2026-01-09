Julio y agosto, los meses más críticos del año por violencia machista en Canarias

Julio y agosto concentraron el mayor número de alertas por violencia machista en Canarias durante 2025. Solo en agosto, el Servicio telefónico de Atención a Mujeres Víctimas del 112 gestionó 1.836 llamadas, de las cuales casi el 60% fueron catalogadas como emergencias, es decir, casos en los que la mujer se encontraba en una situación de peligro inminente que requería la intervención urgente de personal sanitario, policial o de los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA).

Según el balance anual del Instituto Canario de Igualdad (ICI), este servicio recibió a lo largo de 2025 un total de 18.717 alertas, lo que representa un 8% más que el año anterior. De estas llamadas, 10.829 (57%) fueron emergencias, un 26% correspondieron a solicitudes de información y un 16% se clasificaron como urgencias. Además, 608 mujeres atendidas presentaban algún tipo de discapacidad.

Más de 2.100 intervenciones con dispositivos de emergencia

Durante el año, los equipos DEMA se activaron en 2.129 ocasiones, y 383 mujeres, junto a sus 214 hijas e hijos, fueron acogidas de emergencia para protegerse del agresor. El sistema también movilizó 10.629 recursos policiales y 883 sanitarios en todo el Archipiélago.

El informe detalla que el 72% de las agresiones fueron cometidas por la pareja o expareja de la víctima. En concreto, se identificaron 8.479 agresores que eran parejas actuales y 4.978 exparejas. También se registraron agresiones perpetradas por hijos (680 casos), desconocidos (341), hermanos (297) y padres (199).

113 mujeres asesinadas desde 2003 en Canarias

El ICI ha confirmado que el último asesinato en Las Palmas de Gran Canaria es un nuevo crimen de violencia de género. Con él, ya son 113 las mujeres asesinadas en Canarias desde 2003, año en el que comenzó el registro oficial en virtud de la Ley 16/2003 de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género de la Comunidad Autónoma Canaria.

Como muestra de rechazo, el Gobierno de Canarias celebrará el próximo lunes, 12 de enero, un acto de repulsa simultáneo en las sedes de Presidencia de ambas capitales canarias.

“Un problema de primer orden que sigue matando”

La directora del ICI, Ana Brito, ha subrayado que “la violencia que se fundamenta en el machismo es un problema de primer orden que sigue acabando con la vida de las mujeres en pleno siglo XXI”. Asegura que los datos reflejan que cada día “hay mujeres viviendo situaciones terribles de maltrato, humillación o acoso, porque hay hombres que siguen considerando que las mujeres son inferiores y objeto de dominio”.

Brito insiste en la necesidad de una respuesta firme y transversal desde todos los estamentos sociales para que las víctimas “se sientan protegidas y sean los agresores quienes queden aislados”. Recuerda también que cualquier persona puede alertar de una situación de maltrato llamando al 112.

Casi 11.000 llamadas, el 57% del total recibidas en el servicio de violencia de género del 112, entrañaban un peligro inminente para la mujer que estaba siendo agredida por un hombre / LP/DLP

¿Quién alerta?

El informe de 2025 detalla que en el 42% de las ocasiones fue la propia víctima quien llamó al servicio. En el 24% de los casos las alertas fueron realizadas por testigos accidentales, el 18% por instituciones y el 5% por familiares.

El servicio 112 de atención a víctimas de violencia de género está operativo 24 horas los 365 días del año en todo el territorio canario, y es financiado por el Instituto Canario de Igualdad a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2).