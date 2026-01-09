Fernando Clavijo celebra la liberación del canario encarcelado en Venezuela y recuerda que aún quedan otros isleños presos

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado este viernes la liberación de Miguel Moreno Dapena, el ciudadano canario que permanecía encarcelado en Venezuela desde hace varios meses. Su excarcelación se produce en el marco del reciente proceso de liberación de presos políticos y ciudadanos extranjeros por parte del Gobierno venezolano.

Clavijo señaló que ha podido hablar con la madre de Moreno y que le dijo que su hijo estaba bien, que eran muchos presos políticos y que las condiciones, "desde luego", eran muy complicadas y que había tenido que vivir situaciones muy complejas.

Pese a esta buena noticia, el presidente canario recordó que aún hay otros ciudadanos canarios retenidos en Venezuela, muchos de ellos con doble nacionalidad. Esta circunstancia, señaló, hace que sean tratados jurídicamente como presos políticos venezolanos, lo que complica los procesos diplomáticos.

Desde el Gobierno de Canarias, en coordinación con el Gobierno de España, apuntan que siguen trabajando para que todos puedan retornar y recuperar sus vidas.