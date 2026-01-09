Fernando Clavijo agradece la histórica visita del Papa León XIV a Canarias: “Un altavoz mundial para la realidad migratoria”

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expresó este viernes su profundo agradecimiento tras el anuncio oficial del Vaticano de la visita del Papa León XIV a Canarias, un acontecimiento que marcará un hito histórico al convertirse en la primera visita de un Pontífice al Archipiélago.

Clavijo calificó la noticia como “de enorme trascendencia histórica y humana” y destacó que la presencia del Santo Padre supondrá un altavoz internacional para dar visibilidad a la crisis migratoria que vive Canarias. En este sentido, recordó que el Archipiélago se ha convertido en la puerta de entrada de una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo, donde miles de personas arriesgan su vida cada año.

“Solo puedo estar profundamente agradecido”, afirmó el jefe del Ejecutivo autonómico, quien quiso reconocer de forma expresa la labor de la Iglesia en Canarias. “Nuestros obispos se han batido el cobre para que esta visita sea hoy una realidad. Será la primera vez en la historia que un Papa visite Canarias, y eso es algo que debemos agradecerles”, señaló.

El presidente recordó que el origen de esta visita se remonta a enero de 2024, cuando trasladó una invitación al entonces Papa Francisco en pleno contexto de emergencia migratoria. “Fue un momento muy duro para las islas. Lamentablemente, aquella visita no pudo llevarse a cabo”, explicó.

Posteriormente, ya en mayo de 2025, Clavijo remitió una invitación oficial al Papa León XIV con el objetivo de que pudiera conocer de primera mano la realidad migratoria del Archipiélago. “Sabíamos que era complejo por la agenda de un Papa, pero nunca dejamos de confiar”, aseguró.

De cara a la organización del viaje, el presidente indicó que el Gobierno de Canarias se pondrá a total disposición para colaborar en todo lo necesario, subrayando que se trata de “una visita entre Estados, entre el Estado Vaticano y el Estado español”.

Clavijo concluyó destacando que la visita del Papa supone también “un reconocimiento a la sociedad canaria”, a la que definió como un pueblo que ha demostrado “responsabilidad, humanidad y solidaridad” frente a la llegada de personas que huyen del hambre, los conflictos y la muerte. Asimismo, agradeció el papel de los medios de comunicación por contribuir a dar visibilidad a esta realidad.