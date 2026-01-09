Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump dice que su país podría gobernar Venezuela y extraer su petróleo durante años

El Gobierno encargado de Venezuela denuncia que el ataque de EEUU provocó 100 muertos

La UE lamenta "toda muerte de civiles" pero apunta que las cifras tras ataque de EEUU están por confirmar

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

