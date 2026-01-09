Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Deseo estar cerca del pueblo canario": el papa León XIV hará realidad el deseo de Francisco I de visitar Canarias

El pontífice argentino mostró en varias ocasiones su interés de visitar las Islas para conocer la situación migratoria

Immagini Vatican Media

Víctor de Castro

Víctor de Castro

Santa Cruz de Tenerife

El papa León XIV cumplirá el deseo de su antecesor. El sumo pontífice estará en España durante la primera mitad del año y una de sus paradas será Canarias, un destino que no pudo visitar el papa Francisco I. El argentino, fallecido el pasado mes de abril, siempre mostró una predilección por las Islas, llegando a decir que sentía una "cercanía especial".

La situación migratoria fue un tema de preocupación para Francisco I durante toda su estancia en El Vaticano. Nunca hizo oídos sordos ante el constante flujo de personas que llegaban diariamente en pateras a Canarias, algo que continúa sucediendo. En noviembre de 2023 envió una carta pastoral a los obispos canarios con el fin de expresar su "aliento y oración constante" ante la grave crisis humanitaria.

El papa Francisco y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, durante un encuentro en el Vaticano en 2024.

Elogios al pueblo canario

En esa misma misiva, Francisco I tuvo unas palabras para el pueblo canario y "su sensibilidad, su espíritu de acogida y su capacidad de cuidar al que sufre". Un mensaje que intentó vivir en primera persona visitando el Archipiélago Canario sin éxito. En septiembre de 2024, en un encuentro con representantes de la Iglesia española.

"Deseo estar cerca del pueblo canario ante la crisis migratoria", afirmó en aquella reunión. Su salud y su agenda fueron los mayores impedimentos para que el pontífice argentino cogiera un avión en dirección Canarias. Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, fue una de las personalidades que se reunió con el papa Francisco I y que compartió tiempo y conversación sobre los temas que rodeaban las Islas.

Un deseo, el de visitar y estar en Canarias, que terminará cumpliendo el estadounidense León XIV, una de las personas más cercanas al papa Francisco I. Lo hará durante la primera quincena de junio y será la primera visita de un papa a Canarias en la historia, y la primera a España tras 15 años de ausencia. Aquella vez fue Benedicto XVI el que estuvo en Madrid. También estuvo entre 2006 y 2010 en Valencia, Barcelona y Santiago.

TEMAS

"Deseo estar cerca del pueblo canario": el papa León XIV hará realidad el deseo de Francisco I de visitar Canarias

