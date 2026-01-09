Clavijo alerta sobre las consecuencias "fatídicas" para Canarias del acuerdo UE-Mercosur y el recorte del POSEI

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este viernes su inquietud sobre el acuerdo de asociación entre la Unión Europea (UE) y el bloque Mercosur, que podría materializarse en breve. Según Clavijo, este acuerdo permitiría la entrada de productos del Mercosur al mercado europeo sin las estrictas exigencias de seguridad alimentaria y trazabilidad que enfrentan los agricultores canarios. Esto podría generar una competencia desleal para los productores locales, quienes se verían obligados a competir en condiciones desiguales.

Una de las principales preocupaciones del presidente es que la inclusión de productos procedentes de países como Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay podría suponer una amenaza directa para el sector primario canario. Estos productos, al no estar sometidos a los mismos controles, pondrían en riesgo la competitividad de los productos locales, cuya calidad y trazabilidad son sometidas a un control exhaustivo en la UE.

Los países de la UE respaldaron mayoritariamente este viernes, de forma provisional, la firma del acuerdo de asociación con el Mercosur, a la espera de que el Consejo de la Unión cierre formalmente el procedimiento a las 17.00 (16.00 GMT), según indicaron varias fuentes diplomáticas, informa Efe.

Supresión del POSEI

Además, el presidente Clavijo ha destacado durante su visita a la residencia de mayores en Agaete, que, si este acuerdo avanza sin ajustes, se añadiría una nueva amenaza: la supresión del programa Posei. Este programa, clave para los agricultores y ganaderos de Canarias, proporciona ayudas económicas para compensar los costes adicionales que enfrentan debido a la insularidad y la lejanía del mercado continental.

El presidente hizo hincapié en que la posible eliminación del Posei representaría una pérdida significativa no solo para el sector agrícola, sino también para la identidad de Canarias. La desaparición de los agricultores locales afectaría no solo al paisaje tradicional de las islas, sino también a la soberanía alimentaria, un concepto que ha cobrado relevancia en los últimos años en un mundo globalizado.

En este sentido, Clavijo dejó claro que, si el acuerdo entre la UE y Mercosur no viene acompañado de una revisión del marco financiero que garantice la actualización y mantenimiento del Posei, las consecuencias para el archipiélago podrían ser "fatídicas".

Actualización de las ayudas y un marco financiero justo

Para el Gobierno de Canarias, la solución pasa por asegurar que el acuerdo con Mercosur se acompañe de una modificación del borrador del marco financiero de la UE. De esta manera, se garantizaría que las ayudas para el sector primario canario se mantuvieran actualizadas y se adaptaran a las nuevas realidades de competencia en el mercado europeo.