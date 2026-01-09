Canarias denuncia que el 'sistema Montero' hurta fondos a los servicios públicos de las Islas

Las primeras impresiones sobre el nuevo sistema de financiación autonómica que propone el Ministerio de Hacienda no gustan en el Gobierno canario. Los cálculos que se están realizando, en función de los datos comunicados ayer por la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero, son que las Islas recibirán 611 millones de euros más con el cambio de modelo, cantidad que está por debajo de lo que le correspondería por la población. Según las cuentas realizadas por la Consejería de Hacienda del Ejecutivo canario, las Islas cuentan con cerca del 5% de la población del país mientras el sistema tendrá cerca de 21.000 millones de euros adicionales a distribuir entre las comunidades autónomas, por lo que a Canarias le corresponderían por este porcentaje 1.048 millones, es decir, 437 millones más de lo que le atribuye el Gobierno central. Esta cantidad relega al Archipiélago como la octava región con mayor incremento de recursos.

La consejera de Hacienda, Matilde Asián, advierte que a Canarias «nos dan menos de lo que nos corresponde» y cuestiona que el nuevo sistema adolece de solidaridad interterritorial ya que las comunidades más pobres y con menos recursos, como es el caso de las Islas, «recibimos menos en proporción a las comunidades más ricas», entre ellas Cataluña, que es la más favorecida tras la reunión mantenida en Moncloa entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras. Para Asián el sistema planteado «no es ni justo, ni claro, ni transparente» con la información recibida hasta ahora.

Nuevos fondos

Además de recibir menos fondos por el criterio de la población ajustada, Canarias no participa en la cesión del IVA de las pymes al no tener ese impuesto en su sistema fiscal –el equivalente en las Islas es el IGIC– y resulta claramente perjudicada en el nuevo fondo climático ya que favorece claramente a las comunidades mediterráneas con los dos tercios de la financiación del mismo, mientras que Canarias estará en el tercio restante con el resto de comunidades autónomas. «Quedamos excluidos porque se da preferencia al Mediterráneo cuando aquí tenemos muchos problemas climáticos como la emergencia hídrica, la sequía o la desertización, no comprendemos este criterio», critica Asián. Ante ello la titular de Hacienda asegura que Canarias sale perjudicada con el nuevo sistema y concluye: «los criterios nuevos que se ponen sobre la mesa no nos benefician en ningún caso porque ni siquiera se nombra a las Islas con sus singularidades».