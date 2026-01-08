Financiación autonómica
Máxima preocupación en Canarias por las concesiones de Sánchez a Cataluña
"No vamos a permitir que se detraiga ni un solo euro de la financiación para Canarias", advierte el portavoz del Gobierno canario, Alfonso Cabello
Máxima preocupación en Canarias tras la reunión en Moncloa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, en la que el dirigente catalán adelantó que el modelo de financiación autonómica que prepara el Ejecutivo garantiza el principio de ordinalidad. "Si Cataluña es la tercera que más aporta, tiene que ser la tercera que más recibe", aseguró Junqueras tras salir del encuentro con Sánchez. Pero este principio no gusta al Gobierno de Canarias, que asiste con preocupación a esta negociación bilateral entre el Gobierno español y ERC para moldear la financiación singular de Cataluña.
El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, advierte que están “muy atentos” a lo que suceda y que “no vamos a permitir que se detraiga ni un solo euro de la financiación para Canarias y de las compensaciones a nuestras singularidades”. El Gabinete autonómico está pendiente a las explicaciones de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y al texto del nuevo modelo de financiación para analizarlo en profundidad y poder pronunciarse con más detenimiento.
“Estamos muy preocupados por estas negociaciones bilaterales y por la situación de debilidad en la que se encuentra el Gobierno del Estado porque está haciendo concesiones que afectan al equilibrio territorial de las comunidades autónomas y especialmente afecta a los canarios”, cuestiona el viceconsejero de Presidencia y portavoz del Gobierno canario.
