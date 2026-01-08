Jesús María García Muñoz, nuevo comisario provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife

El comisario principal Jesús María García Muñoz ha sido designado para ocupar la Jefatura provincial de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife.

García Muñoz sustituye así a su homólogo Eloy Román, que fue ascendido a finales del pasado año a Jefe Superior de Ceuta.

El nuevo comisario jefe provincial tiene una trayectoria de 38 años en dicho cuerpo de seguridad y en los últimos cuatro ejerció como consejero de Interior en Berlín. Y a comienzos del 2019 asumió la Jefatura de la Comisaría de Móstoles, en Madrid.

Presentación en la Comisaría de Robayna

La presentación oficial de García Muñoz tendrá lugar mañana viernes, 9 de enero, a las 11:00 horas, en el salón de actos de la Comisaría Provincial, en la confluencia de las calles Robayna y Jesús y María, en la capital tinerfeña.

Al acto está previsto que asista el Jefe Superior de Canarias, Jesús María Gómez Martín.