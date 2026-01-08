Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasRebajas 2026Situación en VenezuelaCD TenerifeLotería de El NiñoCataratas en Tenerife
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

Rusia denuncia la "intercepción ilegal" de un petrolero por parte de EEUU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
  2. Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
  3. La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
  4. La leve deformación del Teide es ajena a los chinijos desinquietos
  5. La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
  6. El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura
  7. Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca
  8. La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

EEUU captura a Maduro, en directo | Estados Unidos avisa que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo "indefinido"

Canarias registra nueve intoxicaciones al año por ciguatera: el mero y el medregal están detrás de la mayoría de brotes

Canarias registra nueve intoxicaciones al año por ciguatera: el mero y el medregal están detrás de la mayoría de brotes

100.000 canarios bajo la amenaza de Trump en Cuba, México y Colombia

100.000 canarios bajo la amenaza de Trump en Cuba, México y Colombia

Audi reafirma su liderazgo en Canarias y vuelve a alcanzar la cuota de mercado más alta del mundo

Audi reafirma su liderazgo en Canarias y vuelve a alcanzar la cuota de mercado más alta del mundo

La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional

La Hipoteca Joven se amplía a familias sin límite de edad por la crisis habitacional

Ni siquiera el PSOE admite en Canarias las nuevas subidas de tasas a partir de 2027 que avanza AENA

Ni siquiera el PSOE admite en Canarias las nuevas subidas de tasas a partir de 2027 que avanza AENA

Las rebajas arrancan en Canarias con más personas que bolsas

Las rebajas arrancan en Canarias con más personas que bolsas

Jinack, el nuevo epicentro de la mortal ruta migratoria hacia Canarias

Jinack, el nuevo epicentro de la mortal ruta migratoria hacia Canarias
Tracking Pixel Contents