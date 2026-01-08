Canarias sigue de cerca la situación en Venezuela por la comunidad canaria residente en el país

El Gobierno de Canarias mantiene un seguimiento permanente de la situación en Venezuela ante la preocupación por los cerca de 70.000 canarios residentes en el país, así como por sus familiares y por la comunidad venezolana asentada en el Archipiélago. Así lo ha confirmado el presidente autonómico, Fernando Clavijo, quien ha explicado que el Ejecutivo canario mantiene contacto diario con el embajador y el cónsul de España en Venezuela para conocer de primera mano la evolución de los acontecimientos.

Además de esta vía diplomática, el Gobierno autonómico se apoya en una red de 26 entidades canarias que operan actualmente en territorio venezolano y que permiten llegar de forma directa a la comunidad isleña. A través de estos canales, el Ejecutivo recibe informes continuos sobre el estado de los servicios básicos y la situación social de los canarios que residen en distintas zonas del país.

Normalidad en las zonas con población canaria

Suministros y transporte restablecidos

Según ha detallado Fernando Clavijo, en las áreas donde reside mayoritariamente población canaria no se están registrando problemas de desabastecimiento. Asimismo, se ha recuperado la normalidad en el suministro eléctrico y en el transporte, dos aspectos clave para garantizar el bienestar de la población en un contexto de incertidumbre.

Este seguimiento diario permite al Gobierno de Canarias anticiparse ante posibles complicaciones y actuar con rapidez si fuera necesario, especialmente en lo que respecta a la atención a personas mayores y colectivos vulnerables de origen canario.

Atención a los detenidos con doble nacionalidad

El Ejecutivo autonómico también sigue con atención la situación de personas con doble nacionalidad venezolana y canaria que están detenidas y consideradas presos políticos. No obstante, Clavijo ha recordado que, al contar con nacionalidad venezolana, estas personas están sometidas al ordenamiento jurídico del país, lo que limita el margen de actuación directa del Gobierno canario.

En estos casos, las actuaciones se centran en el contacto con las familias y en el seguimiento informativo de cada situación, en coordinación con los servicios diplomáticos españoles.

Ayudas y apoyo a los centros de mayores

Prioridad para los más vulnerables

El presidente de Canarias ha subrayado la importancia de mantener el envío de ayudas, medicamentos y recursos básicos a los centros de atención de personas mayores canarias en Venezuela. Estos centros desempeñan un papel esencial para garantizar condiciones dignas a una población especialmente sensible a los efectos de la inestabilidad.

Clavijo ha reiterado su preocupación tanto por los canarios que viven en Venezuela como por la comunidad venezolana residente en Canarias, que sigue con inquietud la evolución de los acontecimientos en su país de origen.

Una posición común desde Canarias

El Gobierno autonómico ha mantenido reuniones con los portavoces de los grupos políticos del Parlamento de Canarias con el objetivo de fijar una posición común ante la situación en Venezuela. Según ha destacado Clavijo, se trata de una iniciativa que no han impulsado otras comunidades autónomas ni el propio Gobierno central.

El presidente ha insistido en que la prioridad del Ejecutivo canario es trabajar con las autoridades venezolanas para garantizar el bienestar de los canarios residentes, al margen de los distintos posicionamientos políticos.

Llamamiento a la prudencia y a la normalidad democrática

Fernando Clavijo ha señalado que el Gobierno de Canarias recibe informes diarios sobre la evolución de la situación y ha expresado su deseo de que se consolide la normalidad institucional y de que Venezuela pueda elegir a su presidente de forma democrática y transparente.

Preguntado por la posición de Coalición Canaria (CC), partido del que es secretario general, tras la reciente acción militar de Estados Unidos, Clavijo se ha remitido al comunicado de la Unión Europea y ha apelado a la prudencia en los pronunciamientos públicos.