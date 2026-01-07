Marco Rubio, la mano derecha de Trump: pasado en Canarias, presente en Venezuela y futuro en la Casa Blanca

Estados Unidos marca el paso de la actualidad geopolítica mundial. El país de las barras y estrellas, con Donald Trump a la cabeza, entró en Venezuela para sacar del país a Nicolás Maduro y enfrentarlo ante la justicia norteamericana por presuntos délitos vinculados al Cártel de los Soles. Una decisión que ha sacudido al mundo y que esconde a varias personas detrás del famoso mandatario que han hecho posible toda esta operación.

Entre ellos, una de sus manos derechas, Marco Rubio. El Secretario de Estado de los Estados Unidos está cerca de cumplir un año en el cargo, cuando se convirtió en el primer político de ascendencia hispana en llegar al cuarto puesto en la línea de sucesión presidencial de la Casa Blanca. Antiguo senador de Florida y que ahora también obstenta el cargo de asesor de seguridad nacional, Rubio ha dejado su sello en la operación venezolana, pasando por ser la voz del gobierno trumpista ante la prensa hasta tener conversaciones de manera directa con Delcy Rodríguez. Incluso ha obtenido el mote de "virrey de Venezuela" por algunos medios de comunicación.

¿Cuál es el futuro de Rubio? Donald Trump ha dejado claro en distintas ocasiones que una tercera reelección se antoja complicada... porque la Constitución de Estados Unidos no lo permite. A partir de ahí se abren las puertas de par en par para que algunas de las personas de la máxima confianza del actual presidente de un paso al frente y lo sustituya en la línea del Partido Republicano. Ahí entra el nombre de Marco Rubio, el cual ha recibido el apoyo de Trump en múltiples ocasiones.

Pasado en Canarias

Si su futuro puede estar en la Casa Blanca es una incógnita, pero lo que si es tangible es su pasado y su presente. Echando la vista atrás, los lazos hispanos de Marco Rubio lo llevan a Cuba... y a Canarias. Sus padres, nacidos en territorio cubano, emigraron a Estados Unidos antes de que Fidel Castro subiera al poder.

Él mismo fue quien lo dio a conocer hace ya más de una década. Tras una reunión con el por entonces presidente de España, Mariano Rajoy, Rubio se mostró predispuesto a investigar sus orígenes canarios paternos. "De parte de padre tengo antecedentes en Canarias. Los récords de genealogía paran en Cuba, así que sería bueno seguir buscando allá", admitió en su día el que fuera senador por el estado de Florida.

Una visita y una investigación que nunca llegó a darse por problemas de agenda, pero que es fiel reflejo de miles de historias de canarios que emigraron de las Islas para buscar un futuro mejor y que sus descendientes no han olvidado.

Presente en Venezuela

Volviendo al presente, ahora Marco Rubio ocupa un papel fundamental en Venezuela para "dirigir al país hacia una transición segura, apropiada y sensata", como ha catalogado Donald Trump. Curiosamente, será una pieza importante en el devenir de la conocida como 'octava isla' para los canarios, novena desde que se catalogó a La Graciosa como la octava de manera oficial.

El país sudamericano cuenta con muchos ciudadanos de ascendencia canaria y que, en estos momentos, se enfrentan a momentos de tensión e incertidumbre tras los movimientos del Gobierno de Donald Trump. Rubio es la cabeza visible del grupo que se encargará de los próximos movimientos norteamericanos en Venezuela, y en el que también están el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el general Dan Caine.