Un fallecido y seis hospitalizados en el cayuco rescatado el día de Reyes en La Gomera
En la embarcación localizada cerca de la isla viajaban 135 hombres y ocho mujeres, de los cuales 72 podrían ser menores, según el recuento definitivo realizado por los servicios de emergencia
Las Palmas de Gran Canaria
Uno de los 143 ocupantes del cayuco rescatado este martes, día de Reyes, en La Gomera llegó a tierra fallecido y otros seis fueron hospitalizados con cuadros de hipotermia, entre ellos tres adolescentes de 16 y 17 años.
Según ha informado a EFE un portavoz del 112, el recuento definitivo realizado en el muelle de asistencia indica que en la embarcación viajaban 135 hombres y ocho mujeres.
Entre ellos 72 posibles menores de edad (66 varones y seis féminas).
El cayuco fue localizado a unos 26 kilómetros de La Gomera y sus ocupantes fueron trasladados al puerto de San Sebastián, la capital de la isla, con el apoyo de embarcaciones de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.
