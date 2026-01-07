Un fallecido y seis hospitalizados en el cayuco rescatado el día de Reyes en La Gomera

Uno de los 143 ocupantes del cayuco rescatado este martes, día de Reyes, en La Gomera llegó a tierra fallecido y otros seis fueron hospitalizados con cuadros de hipotermia, entre ellos tres adolescentes de 16 y 17 años.

Según ha informado a EFE un portavoz del 112, el recuento definitivo realizado en el muelle de asistencia indica que en la embarcación viajaban 135 hombres y ocho mujeres.

Entre ellos 72 posibles menores de edad (66 varones y seis féminas).

El cayuco fue localizado a unos 26 kilómetros de La Gomera y sus ocupantes fueron trasladados al puerto de San Sebastián, la capital de la isla, con el apoyo de embarcaciones de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil.