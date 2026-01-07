EEUU captura a Maduro, en directo | La Casa Blanca confirma que baraja el uso del Ejército entre sus "opciones" para hacerse con Groenlandia

Maduro y su esposa sufrieron heridas al intentar huir de las fuerzas estadounidenses

El depuesto presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos mientras huían de las fuerzas estadounidenses que intentaban arrestarlos, informó la cadena CNN.

Varios funcionarios de la Administración de Donald Trump celebraron una reunión con legisladores estadounidenses a quienes informaron sobre cómo se produjo la captura de la pareja presidencial y las posibles lesiones que podrían haberse causado mientras huían, indicaron a CNN fuentes familiarizadas con la sesión informativa.

Al parecer, Cilia Flores resultó herida tras golpearse la cabeza mientras huía junto a su marido. Maduro y Flores corrieron e intentaron esconderse detrás de una pesada puerta de acero dentro de su complejo, pero el marco de la puerta era bajo y se golpearon la cabeza al intentar escapar, según informaron los funcionarios.

Maduro y su esposa comparecieron ante el tribunal el lunes con lesiones visibles, y el abogado de Flores declaró al juez que ella "sufrió lesiones importantes" durante su secuestro. "Además, se cree que podría tener una fractura o un hematoma grave en las costillas". Su abogado solicitó una radiografía y una evaluación física completa para garantizar su salud en el futuro.