Canarias invertirá más de 2,2 millones para renovar la iluminación de carreteras y túneles con tecnología LED

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha autorizado un encargo por valor de 2.234.713,24 euros a la Empresa de Transformación Agraria, S.A. (TRAGSA) para mejorar la eficiencia energética en distintas infraestructuras viarias del Archipiélago. La actuación se enmarca en la Estrategia Verde aplicada a las carreteras autonómicas y contempla la renovación completa de sistemas de iluminación en varios tramos y túneles de seis islas.

La iniciativa se ejecutará a través de la Dirección General de Infraestructura Viaria, que dirige Rosana Melián, y tiene como objetivo principal reducir el consumo energético, mejorar la sostenibilidad y actualizar instalaciones que actualmente utilizan tecnologías más antiguas y menos eficientes.

Sustitución de luminarias por sistemas LED

El encargo autorizado contempla la sustitución de luminarias convencionales, como las de vapor de sodio —tanto de alta como de baja presión— y las de vapor de mercurio, por iluminación LED, un sistema que destaca por su mayor eficiencia energética, menor consumo eléctrico y una vida útil más prolongada.

Este tipo de tecnología no solo permite reducir costes de mantenimiento y consumo, sino que también mejora la calidad de la iluminación, un aspecto clave para la seguridad vial, especialmente en túneles y travesías urbanas con alta densidad de tráfico.

Las obras se basan en proyectos constructivos que ya habían sido redactados previamente dentro de la planificación estratégica del Ejecutivo autonómico para avanzar hacia unas infraestructuras más sostenibles.

Actuaciones previstas en seis islas

Los trabajos se desarrollarán en infraestructuras viarias de Tenerife, Gran CanariaLa PalmaLa GomeraLanzarote y Fuerteventura. En concreto, las actuaciones se llevarán a cabo en los siguientes puntos:

Tenerife : nuevo túnel de El Bicho , en la TF-1 .

: nuevo túnel de , en la . Gran Canaria : túnel de La Ballena .

: túnel de . La Palma : túnel Nuevo de la Cumbre .

: túnel . La Gomera : carretera GM-1 , en la travesía de Hermigua .

: carretera , en la travesía de . Lanzarote : tramo Arrecife – Tahíche de la LZ-1 y el enlace con la LZ-3 .

: tramo de la y el enlace con la . Fuerteventura: FV-2, en el entorno del Centro Comercial Las Rotondas.

En el caso de El Hierro, no se incluye ninguna actuación dentro de este encargo concreto, ya que el Gobierno de Canarias está teniendo en cuenta la redacción del proyecto del túnel de Los Roquillos, actualmente en desarrollo.

Plazos y marco institucional

Según lo establecido en el encargo a TRAGSA, todas las actuaciones deberán estar finalizadas antes del 15 de noviembre de 2026. La empresa pública actuará como medio propio de la Administración autonómica para ejecutar los trabajos previstos.

Esta inversión se alinea con las políticas de transición energética y sostenibilidad impulsadas por el Gobierno regional.