Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAccidente mortal en CanariasSituación en VenezuelaSupermercados abiertos hoyCD TenerifeLotería de El Niño
instagramlinkedin

El 06703 trae alegría a las islas: el gordo del Sorteo del Niño deja 4,8 millones de euros en Canarias

Cuatro décimos dejan 800.000 euros en Gran Canaria y 20, cuatro millones en Tenerife

El primer premio de la Lotería de El Niño cae en Firgas

El primer premio de la Lotería de El Niño cae en Firgas / Jesús Montesdeoca

Esther Medina Álvarez

Las Palmas de Gran Canaria

Después de que el Sorteo de Navidad pasara casi de lado por Canarias, las islas se han resarcido este martes con 4,8 millones de euros repartidos entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, donde se vendieron cuatro y 20 décimos del 06703, agraciado cada uno con 200.000 euros.

Solo en Gran Canaria el número que salió a las 11.15 horas canaria dejó 800.000 euros gracias a los cuatro décimos que se vendieron en las administraciones de la Plaza del Pilar, en Las Palmas de Gran Canaria, la Avenida Polizón de Playa de Arinaga, El Molino, en Firgas y Luján Pérez, en Moya.

Tenerife concentra la mayor parte del premio

En Tenerife, por su parte, los boletos premiados se vendieron en Santa Cruz, en las administraciones de El Corte Inglés, Bethencourt Alfonso, Puerta Canseco, Carretera Nueva, Carretera de Los Andenes y el Cruce de Las Caletillas, en el aeropuerto de Los Rodeos, en la Avenida de Venezuela de Garachico, el Paseo de la Centinela de Icod de los Vinos, en la Autopista del sur, en Granadilla de Abona, y en la gasolinera BP de Tacoronte.

El Sorteo Extraordinario del Niño ha repartido 770 millones de euros, con un primer premio de dos millones por serie (200.000 euros al décimo), 750.000 euros (75.000 euros al décimo) con el segundo y 250.000 euros (25.000 euros al décimo) con el tercero, además de los reintegros y los premios a dos, tres y cuatro terminaciones.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
  2. El Gobierno de Canarias declara alertas por lluvias, viento y mar el 1 de enero
  3. Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
  4. La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
  5. La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
  6. El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura
  7. La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes
  8. Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

El 06703 trae alegría a las islas: el gordo del Sorteo del Niño deja 4,8 millones de euros en Canarias

El 06703 trae alegría a las islas: el gordo del Sorteo del Niño deja 4,8 millones de euros en Canarias

El Ejército, dispuesto para proteger de nuevo los montes de las Islas

El Ejército, dispuesto para proteger de nuevo los montes de las Islas

El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Tenerife y Gran Canaria

El 06703, primer premio de la Lotería del Niño, cae en Tenerife y Gran Canaria

Pedro Sánchez se compromete a defender el estatus RUP de Canarias en el presupuesto europeo 2028-2034

Pedro Sánchez se compromete a defender el estatus RUP de Canarias en el presupuesto europeo 2028-2034

El modelo de suscripción se afianza entre los consumidores

Canarias suspende en inserción laboral: el empleo solo llega a uno de cada diez isleños con discapacidad

Canarias suspende en inserción laboral: el empleo solo llega a uno de cada diez isleños con discapacidad

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela

Los Reyes Magos regalan a Canarias una estampa invernal para despedir la Navidad

Los Reyes Magos regalan a Canarias una estampa invernal para despedir la Navidad
Tracking Pixel Contents