EEUU captura a Maduro, en directo | Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela

El decreto de conmoción ordena detener a cualquier venezolano que apoye el ataque de EEUU

El decreto por el que se declara el estado de conmoción exterior incluye una orden de búsqueda y captura inmediata de cualquier persona que promocione o apoye el ataque de las fuerzas armadas estadounidenses contra Venezuela del pasado 3 de enero, en el que fue apresado el presidente Nicolás Maduro. "Los órganos de policía nacionales, estatales y municipales deberán emprender de manera inmediata la búsqueda y captura en todo el territorio nacional de toda persona involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos de América contra el territorio de la República", explica el decreto, fechado el 3 de enero y publicado este lunes. Los detenidos por este precepto deberán ser puestos a disposición del Ministerio Público y del sistema de justicia penal con vistas a su enjuiciamiento "con el cumplimiento de todas las garantías procesales inherentes al debido proceso y el derecho a la defensa". El texto, que tiene una duración de 90 días prorrogables otros 90 prevé además un refuerzo de las patrullas y la seguridad en las fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como la militarización de la infraestructura de servicios públicos, la industria petrolera "y demás industrias básicas del Estado".