EEUU captura a Maduro, en directo | Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela

Maduro se declara no culpable mientras Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d).

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (2-i) y su esposa, Cilia Flores (d). / Stringer / EFE

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Canarias suspende en inserción laboral: el empleo solo llega a uno de cada diez isleños con discapacidad

EEUU captura a Maduro, en directo | Trump rechaza convocar elecciones a corto plazo en Venezuela

Los Reyes Magos regalan a Canarias una estampa invernal para despedir la Navidad

10.051 parados menos y récord de empleo en Canarias al terminar 2025

El Gobierno frena la división del 112 por la resistencia de la plantilla

Canarias refuerza su red social en Venezuela para atender a 70.000 isleños: "Su tierra va a estar ahí, ayudándolos"

Respaldo unánime del Parlamento a la red de apoyo a los canarios en Venezuela

La carta a los Reyes Magos de los niños con cáncer de Canarias: más salud y menos esperas

