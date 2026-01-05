Televisión Canaria lidera la audiencia tras la cobertura de un episodio histórico para Venezuela

Televisión Canaria ha consolidado su posición como referente informativo en el Archipiélago tras cerrar el primer fin de semana del año con unos notables datos de audiencia. La cadena pública se alzó este domingo, 4 de enero, como el canal líder en Canarias con un 11,2% de cuota de pantalla, logrando acumular a lo largo del día un total de 422.000 telespectadores.

Este respaldo de la audiencia responde a la capacidad de respuesta de la cadena ante la actualidad internacional. La crisis en Venezuela, marcada por la intervención de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro, activó una cobertura completa en la cadena pública sobre un momento histórico para el país latinoamericano, estrechamente vinculado a Canarias ya que más de 83.000 ciudadanos venezolanos residen en el Archipiélago.

Los Servicios Informativos de Televisión Canaria se volcaron en narrar unos acontecimientos que marcan la historia de Venezuela, dedicando más de 14 horas de programación especial al análisis y seguimiento en directo. Entre el sábado y el domingo, 439.000 espectadores -un 20,1% de la población de las Islas- eligieron la televisión pública para seguir el desarrollo de esta crisis.

La jornada del sábado reflejó la importancia de los hechos: el Telenoticias 1 se situó como el informativo más visto con un 20,6% de cuota de pantalla y 115.000 espectadores acumulados. La cobertura ofreció un tratamiento riguroso y sensible hacia la numerosa comunidad venezolana residente en el Archipiélago, combinando mesas de expertos con conexiones en directo que aportaron las claves interpretativas de este escenario histórico.

La Radio Canaria y redes sociales

La Radio Canaria se sumó a este esfuerzo de grupo con una cobertura que abarcó desde las 09:00 hasta las 22:00 horas del sábado. El domingo, la emisora pública supo compatibilizar la emoción del fútbol con la trascendencia de la noticia, transformando sus espacios habituales en especiales dirigidos por Elena Falcón, de 08:00 a 11:00 horas, y David Perdomo, de 15:30 a 17:00 horas, para garantizar que la audiencia estuviera informada durante toda la jornada sobre los últimos acontecimientos en el país latinoamericano.

Este impacto informativo también se trasladó con fuerza al entorno digital. El canal de YouTube de Informativos registró en solo 48 horas más de un millón de visualizaciones. En el conjunto de redes sociales, el impacto superó los 3 millones de impresiones.

Fidelidad de la audiencia en el entretenimiento y el deporte

Más allá de la urgencia informativa, Televisión Canaria dominó el prime time del domingo. El programa 'En Otra Clave' se confirmó como el contenido favorito de los canarios para cerrar el fin de semana, liderando su franja de emisión con un 17,3% de cuota de pantalla en su primera entrega y manteniendo un 16,7% en el bloque posterior.

El deporte también fue clave en el éxito dominical. La retransmisión del encuentro entre el R. Zaragoza y la UD Las Palmas consiguió un destacado 15,3% de cuota de pantalla y 67.000 espectadores de media, situándose como el contenido líder durante su emisión.

RTVC, la ventana de referencia de los canarios

Con estos datos, Radio Televisión Canaria reafirma su compromiso de servicio público, garantizando una información de calidad y un entretenimiento cercano en momentos de especial relevancia informativa para los canarios y canarias.

Este liderazgo de audiencia no se entiende solo en cifras, sino como el resultado de una vocación pública por ser la ventana de referencia de los canarios. Radio Televisión Canaria consolida así su deber de informar con responsabilidad, acompañando a su audiencia en los acontecimientos que marcan nuestra historia común y garantizando siempre un servicio de comunicación plenamente comprometido con las necesidades de la sociedad isleña.