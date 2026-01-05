10.051 parados menos y récord de empleo en Canarias al terminar 2025

Se crearon 26.586 puestos de trabajo en Canarias durante el pasado año, un incremento del número de afiliados del 2,8% que supera en cuatro décimas al registrado en el conjunto del Estado, donde el volumen de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social creció en 506.451. Hay más personas ocupadas que nunca antes en las Islas (967.275) y 10.051 parados menos que al inicio del pasado año. De todo ello fueron responsables principales la sanidad, la educación y la hostelería, por ese orden.

Las actividades sanitarias y sociosanitarias públicas y privadas lideraron la creación de empleo durante el curso pasado, con 5.431 puestos de trabajo. La educación (3.767) se situó a continuación. Encontrar esta dupla en cabeza, sin obviar que la docencia también goza de fuerte presencia en el ámbito productivo privado, denota la importancia del sector público en el crecimiento sostenido del mercado laboral del Archipiélago.

Campaña navideña

Hay que descender hasta la tercera posición para encontrar a la hostelería. El sector alojativo, de restauración y ocio aportó 3.278 nuevos empleos, con otros 2.439 del comercio apuntalando la traslación al empleo de la buena marcha de la actividad turística. Solo la campaña navideña generó 2.814 ofertas de empleo en las tiendas de la comunidad autónoma en diciembre.

Sin embargo, el último mes del año, a pesar de contener varias posibilidades de hacer puentes y las festividades navideñas solo generó 316 puestos. ¿Qué explica la tibieza de esta aportación? El incremento de las plantillas estaba descontado porque se adelantó a noviembre –1.458 incorporaciones–, cuando arrancó la temporada alta turística.

Aterrizaje

Aun siendo cierta esa anticipación, el comportamiento tampoco escapa a la retracción que ya se atisba en la actividad alojativa. Un aterrizaje previsto como suave pero que, según la Encuesta de movimientos turísticos en fronteras (Frontur), ya restó al destino en noviembre un 24% de visitantes alemanes. Es el segundo mercado que más clientes aporta a la planta alojativa de las Islas.

También el capítulo de las contrataciones pone de manifiesto que la principal actividad económica de Canarias tiene el techo muy cercano. En doce meses, las relaciones laborales que se rubricaron en la industria crecieron el 7,27%; en comercio, un 5,43%, por poner dos ejemplos. ¿Y en hostelería? Solo un 0,86%.

Mejor entre las mujeres

Por otro lado, una de las asignaturas pendientes que tienen ante sí las políticas de empleo desarrolladas por el Gobierno de Canarias es la de reducir la brecha de género que reflejan las listas de paro registrado. El 57% de las 146.293 personas que aún esperan una oportunidad para incorporarse a un puesto de trabajo son mujeres.

Al menos en el último mes del año recién finalizado fueron las que pudieron recoger la reducción del desempleo en su totalidad. Abandonaron la condición de paradas un total de 775 canarias, mientras que los hombres, por el contrario, sumaron 419 efectivos. Ese balance redujo en solo un cuarto de punto (-0,24%) –356 personas– las listas del paro registrado en el Archipiélago.

Segunda mejor cifra

Las Islas arrancan un nuevo año con el segundo menor volumen de demandantes de empleo de la historia. «Sin ninguna duda, nos encontramos ante una excelente noticia para las familias canarias. Habernos situado en las segundas mejores cifras del paro de nuestra historia reciente demuestra la eficacia de las políticas de empleo que hemos implementado a lo largo de esta legislatura», aseguró la consejera de Empleo del Ejecutivo canario, Jéssica de León.

Entre las principales preocupaciones de la consejera está el paro de larga duración. Es uno de los segmentos en los que más difícil resulta conseguir mejoras. Son 66.722 los ciudadanos de la comunidad autónoma que han cumplido más de un año dados de alta en las oficinas de empleo. El grupo representa el 45% del total de parados, si bien a lo largo de 2025 se logró reducir la cantidad un 7,85%.