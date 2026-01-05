El Gobierno frena la división del 112 por la resistencia de la plantilla

El año 2026 se inicia sin que haya fructificado el objetivo del Gobierno de desgajar por la vía rápida el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) de la empresa pública GSC (Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias) para adscribirlo a Gesplan. La Consejería de Política Territorial y la Dirección General de Emergencias se han topado con la resistencia de los comités de empresa de las dos provincias, que convocaron una nueva huelga en el servicio por la falta de personal y la carga de trabajo. Las organizaciones sindicales denuncian que aún no se haya aprobado el plan estratégico para ajustar la plantilla a las crecientes demandas en el ámbito de las emergencias.

La intención inicial del Ejecutivo era pasar la plantilla del Cecoes 112 a Gesplan —más de un centenar de trabajadores— a fecha 1 de enero, y acelerar la constitución de la futura Agencia Canaria de Emergencias, vía decreto ley, para organizar la nueva entidad que aglutinará todos los servicios y dispositivos relacionados con este tipo de situaciones. Pero la realidad manda y el Ejecutivo ha pausado las negociaciones con la plantilla para evitar más crispación laboral.

Los sindicatos exigen un plan estratégico ante la falta de personal

El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, admitió recientemente en el Parlamento que se antepone la paz laboral para que la plantilla no pierda derechos en el traspaso de funciones. Aunque en los cambios previstos se cuenta con «riesgos», la nueva estructura administrativa de la Agencia no supone tanto problema como las negociaciones con los representantes sindicales, que ven con desconfianza el proceso. No solo se trata de las condiciones de la subrogación, las retribuciones y demás derechos laborales, sino también la propia representación laboral, porque son dos empresas públicas diferentes con sus respectivos comités. También hay discrepancias en relación con la continuidad de las bolsas de trabajo de GSC y sobre cómo adaptarlas jurídica y administrativamente a Gesplan.

Comités de empresa

Por su parte, los comités de empresa advierten que ha sido el propio Gobierno el que se ha dado cuenta de que «no es tan fácil» separar los servicios por los contratos en vigor, encargos, protección de datos y derechos adquiridos de los trabajadores. Una de las cuestiones que más critican las organizaciones sindicales es que el Ejecutivo esté supeditando el plan estratégico del Cecoes 112 a la separación de la empresa, ya que en el mismo se contempla un dimensionamiento de la plantilla. Los representantes sindicales reiteran que el servicio está «bajo mínimos», con problemas para cubrir las necesidades que surgen cuando a las urgencias habituales se unen las declaraciones de alerta que se vienen sucediendo con frecuencia.

El Ejecutivo alega ahora que «no hay prisa» y garantiza los derechos de los trabajadores afectados

En una reciente asamblea de trabajadores, la gerencia de GSC le comunicó a la plantilla, a preguntas de los comités de empresa, que aún no hay fecha cerrada para la salida del Cecoes 112, es decir, ni el 31 de diciembre ni el mes de abril como también se había especulado.