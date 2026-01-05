La Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE viaja a Canarias
Es la octava edición de esta Gala y, por primera vez, tendrá lugar fuera del Teatro Monumental de Madrid
Los profesionales de RTVE en Canarias lo retransmitirán en directo desde el Auditorio Alfredo Kraus, de Las Palmas de Gran Canaria
Será por La 2 de TVE, mañana 6 de enero, a las 19:00 hora canaria (20:00 hora peninsular)
La música de Disney protagonizará el concierto
Por primera vez desde que se empezó a programar este concierto hace 8 años, la Gala de Reyes de la Orquesta y Coro de RTVE tendrá lugar fuera del Teatro Monumental de Madrid. Será el día 6 de enero a las 19:00, hora canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria.
Un concierto para toda la familia en el que las canciones más conocidas de la música de Disney cobrarán vida sobre el escenario. Temas de películas tan queridas como Aladdin, El Rey León o Frozen, entre otras, nos acompañarán en una noche mágica que retransmitirá para todo el país RTVE en Canarias. Los profesionales del Centro de Producción, con el realizador Borja Ojeda al frente, preparan desde hace semanas un espectáculo único lleno de magia e ilusión que podrán ver por La 2.
Bajo la dirección musical de José Luis López Antón, la dirección escénica de Diego Carvajal y con la participación de nuestro representante en Eurojunior, Carlos Higes acompañado por Blanca Miralles, María Ayo y los solistas del coro Ryan Borges Y Aridane Betancor, haremos un viaje inolvidable por las canciones más queridas de las películas Disney.
En el día más mágico del año, los Reyes Magos han perdido su brújula mágica y, sin ella, no podrán repartir los regalos. Carlos y Blanca aceptan el reto de buscar la brújula para que no se pierda la magia de la Navidad. Han de seguir para ello las pistas que los Magos les han dejado y recorrer un apasionante viaje musical que los llevará a descubrir que la verdadera brújula late en el corazón del público.
Los que quieran vivir con sus hijos el concierto en directo tienen todavía la oportunidad de hacerlo. Las entradas pueden adquirirse en las taquillas del Auditorio y en su página web.
