EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Japón dice que trabajará para "restaurar la democracia" en Venezuela tras ataque de EEUU El Ministerio de Exteriores de Japón afirmó este domingo que está siguiendo "de cerca" la situación en Venezuela, tras la operación militar de Estados Unidos que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y afirmó que trabajará para "restaurar la democracia" en ese país. "El Gobierno de Japón está siguiendo de cerca la situación y dando prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos japoneses" residentes en Venezuela, afirmó Exteriores en un comunicado. Tokio trabajará con "países pertinentes incluyendo los del G7", grupo al que pertenece su principal aliado y autor del ataque militar, Estados Unidos, para "promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación en Venezuela".

EEUU reabre el espacio aéreo en el Caribe Estados Unidos levantó las restricciones de espacio aéreo alrededor del Caribe después de que las operaciones militares en Venezuela trastocaran los viajes en la región, justo cuando muchos turistas están intentando volver a casa tras sus vacaciones de invierno. El secretario de Transporte de EEUU, Sean Duffy, dijo en X que las restricciones originales expirarán a las 12 a. m., hora del Este, y que las aerolíneas han sido informadas. Destinos vacacionales como Barbados, Aruba, Puerto Rico, Antigua y Barbuda, y Trinidad y Tobago registraron el sábado cientos de cancelaciones de vuelos. Delta Air Lines Inc. dijo que espera reanudar su programación normal en el Caribe el domingo, con posibles ajustes.

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Maduro China instó el domingo a Estados Unidos a liberar inmediatamente al presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que Washington lanzara un ataque contra Caracas y capturara al dirigente. "China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente, que desista de derrocar al gobierno de Venezuela", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores chino en un comunicado, en el que calificó el ataque como una "clara violación del derecho internacional".

El operativo para capturar a Maduro ha dejado 40 muertos, según comunicó un funcionario venezolano al New York Times Unas 40 personas habrían muerto durante la operación estadounidense contra Venezuela este sábado y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, de acuerdo con un funcionario venezolano consultado por el New York Times. Según la fuente anónima del Gobierno de Maduro, citada por el diario neoyorquino, entre los fallecidos se encontrarían tanto civiles como militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este sábado, durante una conferencia de prensa, que no hubo bajas estadounidenses, aunque sugirió que algunos militares resultaron heridos.

Maduro es trasladado a una prisión federal tras su llegada a Nueva York, según medios El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido trasladado este sábado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, donde será recluido, tras llegar a Manhattan en helicóptero, informan medios locales. El helicóptero despegó de un helipuerto en Manhattan rumbo al centro de detención después de que el líder venezolano fuera procesado en una instalación federal vinculada a la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), recogen The New York Times y la cadena CNN. Según la televisión, una caravana de vehículos policiales escoltó a Maduro desde el helipuerto hasta las instalaciones del centro penitenciario.

La OEA convoca al Consejo Permanente y llama a la desescalada en Venezuela El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, ha anunciado la convocatoria de una reunión del Consejo Permanente de la organización y ha instado a una desescalada en Venezuela que conduzca a una "salida pacífica" bajo los parámetros del Derecho internacional, tras la incursión militar al país latinoamericano por parte de Estados Unidos y la captura de Nicolás Maduro. "Para asegurar que Estados Miembros puedan abordar esta situación de manera abierta, colectiva y constructiva, se convocará una reunión del Consejo Permanente para discutir los recientes acontecimientos y considerar los próximos pasos", ha indicado el secretario general de la OEA en un comunicado. La "prioridad" de Randim es prevenir una escalada de tensión y apoyar una "salida pacífica". En este sentido, ha hecho una llamamiento a todos los actores involucrados a respetar "plenamente" el Derecho internacional apostando por el "arreglo pacífico de controversias" y el respeto a los Derechos Humanos.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá el lunes El Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de urgencia el próximo lunes tras el ataque aéreo de EE.UU. contra Venezuela este sábado y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, la diputada Cilia Flores. Colombia impulsó la convocatoria de la reunión, propuesta que fue respaldada oficialmente por Rusia y China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad. La presidencia rotatoria del Consejo, que este mes de enero corresponde a Somalia, aprobó la convocatoria.

La imagen Este es el avión en el que Nicolás Maduro ha sido trasladado a Nueva York. Nicolás Maduro aterrizó en Nueva York tras ser apresado en Caracas. / Noah K. Murray / AP

Maduro, en Nueva York El presidente venezolano, Nicolás Maduro, descendió este sábado esposado del avión militar Boeing 757 que lo trasladó a Nueva York en medio del amplio operativo de custodia que lo acompaña. El mandatario venezolano arribó a la Base de la Guardia Nacional Aérea de Stewart, un aeropuerto militar en Nueva York, donde decenas de agentes de distintas agencias federales, como el FBI o la Administración de Control de Drogas (DEA) le esperaban, a una temperatura de -2 grados bajo cero.