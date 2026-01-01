Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York.

Nicolás Maduro, rodeado de agentes de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA), a su llegada a Nueva York. / EFE

A. Romero / O. González

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
  2. El Gobierno de Canarias declara alertas por lluvias, viento y mar el 1 de enero
  3. Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
  4. La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
  5. La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
  6. El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura
  7. La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes
  8. Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Carta a los Reyes Magos del sector cultural de Canarias para 2026: "Pedimos más espacios, más escucha y más presencia"

Fernando Clavijo en la pizarra: lecciones de realidad

"Cambiar la mentalidad llevará tiempo": expectación y cautela entre los venezolanos en Canarias ante el futuro de Venezuela

El 13% de la economía de Canarias depende de salvaguardar el REF

"Esto continúa, viva Venezuela libre", los opositores de Tenerife se concentran en la capital

El auge de los recuerdos impresos eleva las ventas de fotos un 30%

La Plataforma Bolivariana Canaria critica la "tibieza" del Gobierno de Pedro Sánchez

