Los canarios gastarán menos que la media nacional en la Lotería de El Niño 2026

Los canarios gastarán una media de 13,67 euros por persona en la compra de décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026, una cifra que sitúa a Canarias por debajo de la media nacional, fijada en 18,77 euros, según los datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado, recogidos por Europa Press.

Pese a esta menor inversión individual, en el conjunto del archipiélago se prevé una venta total de 30,4 millones de euros, situando a Canarias en la franja media-baja del ranking autonómico de ventas del popular sorteo del 6 de enero.

Canarias, entre las comunidades que menos gastan por persona

Canarias figura entre las regiones con menor gasto medio por habitante, solo por encima de comunidades como Cataluña (12,96 euros), Navarra (13,01 euros), Baleares (9,40 euros) y las ciudades autónomas de Ceuta (3,81 euros) y Melilla (4,42 euros).

En el lado opuesto, Asturias lidera el gasto per cápita en la Lotería de El Niño 2026, con 31,37 euros por persona, seguida de Castilla y León (30,04 euros) y La Rioja (28,17 euros), comunidades tradicionalmente muy vinculadas a este sorteo.

Las comunidades donde más lotería se venderá

Por volumen total de ventas, la Comunidad Valenciana encabeza la consignación con 139,1 millones de euros, seguida de Andalucía (133,3 millones), Madrid (124,9 millones) y Cataluña (104,1 millones).

Canarias, con sus 30,4 millones de euros consignados, se sitúa por detrás de territorios como Galicia, País Vasco o Castilla-La Mancha, aunque por delante de comunidades como La Rioja, Navarra, Baleares o Cantabria.

El Sorteo de El Niño repartirá 770 millones en premios

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de El Niño 2026 se celebrará el martes 6 de enero, a partir de las 12:00 horas, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, mediante el sistema de Bombos Múltiples.

La emisión total asciende a 1.100 millones de euros, de los cuales el 70% se destina a premios, repartiendo un total de 770 millones de euros. El primer premio está dotado con 2 millones de euros por serie (200.000 euros al décimo), el segundo con 750.000 euros y el tercero con 250.000 euros por serie.

Premios menores y tradición del 6 de enero

Además de los premios principales, el sorteo repartirá 20 premios de 3.500 euros, 1.400 de 1.000 euros y 5.000 de 400 euros, entre otros, consolidándose como una de las citas más esperadas del calendario navideño.

La Lotería de El Niño, tradicionalmente vinculada al Día de Reyes, mantiene una fuerte implantación social, aunque los datos reflejan que el gasto por habitante en Canarias sigue siendo moderado en comparación con otras comunidades del Estado.