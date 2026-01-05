Canarias supera las expectativas del Gobierno en Educación: un modelo a seguir en ratios y jornada lectiva

Canarias se encuentra en el punto de mira del Gobierno de España por su buen hacer en Educación. La reciente presentación del anteproyecto de ley por parte del Ministerio de Educación destinado a regular las ratios y la jornada lectiva a nivel nacional cuenta con muchos puntos en común con la política desarrollada en las Islas desde hace algunos meses. «Es satisfactorio constatar que los objetivos de calidad y equidad planteados para todo el Estado son hitos que nuestra comunidad ya ha integrado o incluso, superado», expresa el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, quien insiste en que esta región se encuentra a la vanguardia educativa del país en temas relacionados con las ratios alumno-profesor.

En este sentido, Canarias ha diseñado un plan progresivo entre 2025 y 2028, «que no solo cumple con los máximos previstos por el Gobierno de España, sino que establece estándares de gran calidad en etapas clave». Mientras que el objetivo ministerial es situar las aulas en 22 alumnos para Educación Primaria y 25 para Secundaria, las Islas ya se sitúan entre las comunidades con menor número de estudiantes por aula, adelantándose así a los plazos previstos en la normativa estatal.

Pioneros en Infantil

Además, aunque el marco estatal no contempla la Educación Infantil, Canarias ha sido especialmente ambiciosa en el segundo ciclo, reduciendo las ratios hasta los 16, 18 y 20 alumnos, según el nivel. «Esta medida sitúa a nuestra comunidad con uno de los mejores escenarios de todo el Estado en esta etapa temprana», celebra.

Por otro lado, el Ministerio de Educación plantea un marco de 23 horas lectivas para el profesorado de Infantil y Primaria, y 18 para Secundaria. En este caso, Canarias no solo ha adoptado ya esta reducción horaria, sino que ha reforzado el sistema con una importante incorporación de profesorado, lo que permite que la bajada de ratios se pueda llevar a cabo de forma efectiva. Por todo ello, José Manuel Cabrera sentencia que «continuamos trabajando para mantener nuestra posición a la vanguardia educativa, ofreciendo a docentes y alumnos un entorno de aprendizaje que garantice la calidad y la equidad educativa y que contenga, e incluso supere, las exigencias a nivel nacional».