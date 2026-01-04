Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de Reyes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

La cadena ofrecerá una programación especial con reporteros a pie de calle

Celebración de una Cabalgata de Reyes anterior en las calles de Santa Cruz de Tenerife. / E. D. / L. P.

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Televisión Canaria volverá a retransmitir un año más las cabalgatas de Reyes Magos que tendrán lugar en la tarde de este lunes, 5 de enero, en Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife.

Según informa el ente público, la programación especial comenzará a las 17.00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Las Palmas de Gran Canaria.

Aquí, un total de 18 carrozas acompañarán a Melchor, Gaspar y Baltasar en su recorrido desde el Castillo de La Luz hasta el Parque de San Telmo, pasando por Juan Rejón, Albareda, Presidente Alvear, León y Castillo, Bravo Murillo y Muelle Las Palmas.

La narración correrá a cargo de Tomás Galván, con la participación de los reporteros Baby Solano y Minerva Santana, que recorrerán las calles del Puerto para recoger el ambiente festivo y la ilusión de niños y familias.

Ya a las 18.00 horas, el programa 'Hay que verlo' completará la cobertura con imágenes de cómo se vive este día en distintos puntos del archipiélago, mostrando la diversidad de celebraciones y tradiciones que acompañan la llegada de los Reyes Magos en Canarias.

En Santa Cruz

Por otro lado, la tarde continuará a las 19.00 horas con la retransmisión de la Cabalgata de Reyes de Santa Cruz de Tenerife.

La narración correrá a cargo de Alexis Hernández, acompañado por el trabajo a pie de calle de los reporteros José Marrero y Naomi Vera, que acercarán a los espectadores el ambiente previo y el desarrollo del desfile en la capital tinerfeña.

