EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Gisela Boada Sánchez condena "con rotundidad" la "violación de la legalidad internacional" en Venezuela El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, condena "rotundamente" la "violación de la legalidad internacional en Venezuela" y sitúa al progresismo como contrapeso a la internacional ultraderechista que acecha al mundo. En una carta enviada este domingo a la militancia del PSOE, el también secreario general del partido alerta de los peligros del "retroceso que dicta la internacional ultraderechista con la complicidad de la derecha tradicional". En la misma misiva, el jefe del Ejecutivo ha reafirmado su compromiso de "culminar la legislatura", que se extenderá, si cumple con ello, hasta 2027. El líder socialista ha trasladada a sus afiliados que su "deber moral" es mantenerse en la Moncloa, pese a reconocer que "hay dificultades" y que no solo la oposición le pide que anticipe elecciones, sino también parte del electorado de izquierdas, a quienes se refiere como "algunos progresistas que han comprado esta narrativa". De ellos señala que ha escuchado sus "argumentos", pero que no los comparte. Lee la noticia completa.

Corea del Norte denuncia la captura de Maduro por EEUU como una "grave violación de la soberanía" de Venezuela Corea del Norte denunció este domingo la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de su acérrimo enemigo Estados Unidos como una "grave violación de la soberanía", segúnn informó la prensa estatal. El Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano "denuncia enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía", afirmó un portavoz de esa cartera en un comunicado difundido por la agencia oficial KCNA. "El incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos", añadió.

Amnistía Internacional denuncia la operación militar de EEUU La operación militar de EEUU para la captura de Nicolás Maduro y su esposa es "muy probablemente una violación" del Derecho internacional y genera "graves preocupaciones sobre los derechos humanos de la población venezolana", alerta Amnistía Internacional (AI). En un comunicado, la ONG denuncia también como una fractura del orden internacional de Naciones Unidas la intención declarada de Estados Unidos de dirigir Venezuela y controlar sus recursos petroleros. El ataque de este sábado y el apresamiento de Maduro por EE.UU., uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, "profundizan aún más el colapso del Derecho internacional y del orden global basado en normas", argumenta.

Suecia ve liberada a Venezuela de Maduro, pero pide respeto al derecho internacional El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que "los venezolanos han sido liberados de la dictadura de Maduro" tras la intervención de Estados Unidos del sábado y recordó que todos los Estados tienen la responsabilidad "de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional". "El pueblo venezolano ha sido liberado de la dictadura de Maduro. Pero todos los Estados también tienen una responsabilidad de respetar y actuar de acuerdo con el derecho internacional", escribió Kristersson en la noche del sábado a este domingo en unas declaraciones dirigidas a la agencia sueca 'TT'.

India expresa su "profunda preocupación" tras la operación militar de EEUU en Venezuela El Gobierno de la India expresó este domingo su "profunda preocupación" por la situación en Venezuela tras la ejecución de la operación militar estadounidense 'Absolute Resolve', y evitó pronunciarse sobre la legitimidad de la acción para centrarse en un llamamiento a la paz. A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Asuntos Exteriores, la India instó a evitar una escalada de la violencia, pero el documento no hace ninguna mención explícita a Nicolás Maduro. "La India reafirma su apoyo al bienestar y la seguridad de los venezolanos, instando a todos los actores involucrados a resolver las diferencias mediante un diálogo pacífico", se limitó a señalar el texto diplomático omitiendo referencias directas al mandatario detenido o a su estatus político.

Turquía pide contención tras el ataque de EEUU a Venezuela Turquía instó a las partes implicadas en el ataque de Estados Unidos contra Venezuela a actuar con cautela y dijo que está dispuesta a ayudar a resolver la crisis, en su primera declaración tras la operación que resultó en la captura de Nicolás Maduro en Caracas. "Turquía le da importancia a la estabilidad de Venezuela y a la paz y el bienestar del pueblo de Venezuela", según un comunicado emitido el sábado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía. "Hacemos un llamamiento a todas las partes para que ejerzan contención con el fin de evitar que la situación actual conduzca a consecuencias adversas para la seguridad regional e internacional".

Japón dice que trabajará para "restaurar la democracia" en Venezuela tras ataque de EEUU El Ministerio de Exteriores de Japón afirmó este domingo que está siguiendo "de cerca" la situación en Venezuela, tras la operación militar de Estados Unidos que acabó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, y afirmó que trabajará para "restaurar la democracia" en ese país. "El Gobierno de Japón está siguiendo de cerca la situación y dando prioridad absoluta a la seguridad de los ciudadanos japoneses" residentes en Venezuela, afirmó Exteriores en un comunicado. Tokio trabajará con "países pertinentes incluyendo los del G7", grupo al que pertenece su principal aliado y autor del ataque militar, Estados Unidos, para "promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación en Venezuela".