Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata de Reyes MagosTiempo en TenerifeAlertas en CanariasAyuntamiento de Santa CruzCanarios en Venezuela
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York

Así ha sido la llegada de Maduro a la sede de la DEA en Nueva York

PI STUDIO

A. Romero / O. González

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela así como todas las reacciones en Canarias.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
  2. El Gobierno de Canarias declara alertas por lluvias, viento y mar el 1 de enero
  3. Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
  4. La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
  5. La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
  6. El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura
  7. La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes
  8. Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro, trasladado a prisión tras su llegada a Nueva York

Primero Canarias reclama una salida política para Venezuela con la tutela de la ONU

Primero Canarias reclama una salida política para Venezuela con la tutela de la ONU

Los orígenes canarios de la periodista Lydia Lozano

Los orígenes canarios de la periodista Lydia Lozano

Tenerife se cuela en ‘The Gold’, la serie británica sobre el robo del siglo

Tenerife se cuela en ‘The Gold’, la serie británica sobre el robo del siglo

Canarias estuvo bajo el paraguas de 350 planes de alerta durante 2025

Canarias estuvo bajo el paraguas de 350 planes de alerta durante 2025

Carta a los Reyes Magos del sector cultural de Canarias para 2026: "Pedimos más espacios, más escucha y más presencia"

Carta a los Reyes Magos del sector cultural de Canarias para 2026: "Pedimos más espacios, más escucha y más presencia"

Fernando Clavijo en la pizarra: lecciones de realidad

Fernando Clavijo en la pizarra: lecciones de realidad

"Cambiar la mentalidad llevará tiempo": expectación y cautela entre los venezolanos en Canarias ante el futuro de Venezuela

Tracking Pixel Contents