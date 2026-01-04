"El descarte de María Corina Machado hay que saberlo interpretar, a pesar de la confusión"
El cofundador de la Unión Canario Venezolana, Moisés Fernández, pide tener muy en cuenta que muchos afines al régimen Bolivariano continúan armados y son peligrosos
Moisés Fernández, cofundador de la Unión Canario Venezolana (UCVE), afirma que el descarte de María Corina Machado por parte de Donald Trump para la transición en Venezuela "hay que saberlo interpretar", a pesar de "la confusión" que ha podido generar tanto dentro como fuera del país.
Fernández, uno de los líderes de la oposición al régimen liderado por Nicolás Maduro en Canarias, expresa su opinión sobre la sorprendente manifestación realizada por el presidente de Estados Unidos acerca de que Machado no cuenta con los apoyos suficientes en la república para encabezar el proceso de transición a un sistema democrático.
Reconoce que la jornada de este domingo es de recopilar información y, sobre todo, "de análisis". A su juicio, "se ha podido malinterpretar" el planteamiento realizado por Trump.
Colectivos armados y con poder
Explica que el "proceso de transición es muy complejo", puesto que "el chavismo, las milicias bolivarianas, la Policía y los militares siguen con el poder".
"Hay muchos colectivos armados y tienen capacidad para hacer daño todavía", recuerda. A la vez, cree que uno de los objetivos claves a partir de ahora en el proceso de transición consistirá en el desarme de todos esos grupos afines a un régimen que se mantuvo durante 26 años en el Gobierno.
Desactivación
A algunos de los miembros de dichas organizaciones los define como personas despiadadas.
Para Fernández, ese proceso de desactivación "va a llevar mucho tiempo" y el futuro Gobierno de Transición va a tener que contar con algunos de los actuales "componentes del Régimen". En otras palabras, "hay que contar con personas del Gobierno para desmantelar el propio Gobierno".
Es decir, que la transformación no sería factible y efectiva si sólo se trabaja con los opositores para lograr un cambio de rumbo en el país latinoamericano.
La captura de Maduro como ejemplo
El cofundador de UCVE estima que la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, "ya vio lo que le pasó a Maduro y si ella no cumple" la hoja de ruta que le marque Estados Unidos, "podría correr la misma suerte"; tanto ella como a su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, o a Diosdado Cabello, ministro del Interior.
A partir de ahora, considera que "la colaboración del Gobierno estadounidense es, lamentablemente, necesaria" para el nuevo periodo al que se enfrenta el país.
"Nos hubiese gustado que las Fuerzas Armadas venezolanas hubieran derrocado a Nicolás Maduro y su gobierno, pero no fue así", refiere Moisés Fernández.
Respetar la victoria de Edmundo
Dice que en ningún país democrático tienen por qué existir milicias armadas orientadas a defender a un partido político.
Y, tras depurar determinados grupos violentos, el siguiente paso debe ser que se respete al presidente electo, Edmundo González, comenta este portavoz de UCVE.
