Canarias pide auxilio a Von der Leyen para salvar las ayudas al campo

El Gobierno de Canarias y nueve organizaciones representativas del sector primario e industrial han remitido una carta conjunta a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, para exigir el mantenimiento del estatus actual del Posei y un refuerzo de su ficha financiera en el próximo marco presupuestario comunitario 2028-2034. La iniciativa se produce tras conocerse los términos políticos que rodean el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que, según denuncia el sector, podrían blindar la Política Agrícola Común (PAC) continental, pero dejar en una posición de debilidad a las regiones ultraperiféricas (RUP).

Agravio a a las RUP

En la misiva, Canarias y el sector alertan de un «agravio» hacia las RUP, al entender que los compromisos alcanzados en Bruselas se centran en aymentan la ficha financiera de los productores continentales, sin extender ese mismo nivel al Posei, el principal instrumento europeo de apoyo a la agricultura en territorios alejados y fragmentados como el Archipiélago.

Los firmantes reclaman que el programa mantenga su carácter plenamente europeo, con gestión directa ante la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea y una ficha financiera propia y diferenciada. En este sentido, recuerdan que el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obliga a la UE a adoptar medidas específicas para atender las desventajas estructurales permanentes de las regiones ultraperiféricas, entre ellas la lejanía, la insularidad, la fragmentación territorial y la dependencia del exterior.

Plan nacional

Uno de los principales puntos de preocupación expresados en la carta es la posibilidad de que el Posei sea integrado en un plan nacional. Desde el Gobierno de Canarias y las organizaciones agrarias se rechaza de forma frontal esa opción, al considerar que supondría una pérdida de autonomía, agilidad y capacidad de respuesta ante crisis productivas o sanitarias. El viceconsejero de Sector Primario, Eduardo García, expone al respecto que la integración del Posei en un plan nacional de España sería una «catástrofe».

La experiencia previa con los programas de desarrollo rural (PDR) demuestra que la nacionalización de estas ayudas genera un «follón» burocrático que paraliza cualquier modificación necesaria para el campo. Actualmente, el Posei permite realizar ajustes mediante comunicación directa con la Comisión Europea, un mecanismo que, según defienden los firmantes, ha demostrado ser clave para sostener producciones sensibles.

Piña tropical

El viceconsejero pone como ejemplo la piña tropical en El Hierro: gracias a la gestión directa del Posei con la Comisión Europea, se pudo cambiar en apenas un mes la modalidad de ayuda para salvar a los productores afectados por plagas. De haber estado bajo un plan nacional, sostiene Eduardo García, dicho cambio habría tardado más de un año debido a la necesidad de consenso entre el Ministerio de Agricultura, Hacienda y las otras 17 comunidades autónomas. El sector advierte que la ficha actual de 268 millones de euros (de los cuales 62 millones corresponden al REA) es insuficiente tras dos décadas sin actualizaciones, el aumento de los costes y la inflación.

El viceconsejero expresa la inquietud del sector ante el contexto geopolítico que rodea al acuerdo con Mercosur, ya que la apertura comercial puede intensificar la competencia de producciones procedentes de terceros países con menores costes laborales y normativas fitosanitarias menos exigentes, lo que afectaría de forma directa a los agricultores y ganaderos de las regiones ultraperiféricas si no se refuerzan los mecanismos de compensación.

La iniciativa de Canarias se enmarca, además, en una estrategia coordinada con otras regiones ultraperiféricas. Tras una reunión celebrada a finales de mes, los territorios ultraperiféricos de Francia y Portugal han acordado impulsar acciones paralelas ante la Comisión Europea para defender el mantenimiento y refuerzo de las políticas específicas para las RUP en el próximo marco financiero.

Nueve firmas

La carta está firmada por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, junto a nueve organizaciones representativas del sector primario y empresarial: UPA, Asocan, Tropican, Asaga, Coag, Asinca, Asprocan, Palca y Fedex, que cierran filas en defensa del Posei como herramienta clave para la supervivencia del campo canario.