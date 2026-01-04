Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Osasuna Promesas - CD TenerifeTiempo en TenerifeSituación en VenezuelaSector cultural en CanariasNovela negra
instagramlinkedin

Aurah Ruiz se mete a politóloga y defiende a Trump: "A ver si te das una vueltita por Spain"

La influencer y esposa del atacante de la UD Las Palmas Jesé Rodríguez se muestra a favor de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, con la captura de Maduro, y quiere que se repita la fórmula con Pedro Sánchez

Mamdani, alcalde de Nueva York, llama a Trump y le comunica su rechazo al ataque militar en Venezuela

Mamdani, alcalde de Nueva York, llama a Trump y le comunica su rechazo al ataque militar en Venezuela / PI STUDIO

Paco Cabrera

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Politóloga Aurah Ruiz. Y un let's go Trump. La influencer, exconcursante de realities de TV y esposa del delantero de la UD Las Palmas está a favor de la acción militar del presidente de los Estados Unidos Donald Trump. Respalda la actuación militar estadounidense, co la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, y expresa su deseo de que se traslade a España. "A ver si te das una vueltita por Spain", publicó en sus redes sociales con la foto del político venezolano detenido por operativos del ejército estadounidense, así como con otra imagen del líder de los EEUU de 79 años.

Con dos emoticonos de respaldo, Aurah, que anunció hace unos días que tendrá su segundo hijo con Jesé Rodríguez -que se postula esta tarde titular contra el Zaragoza con la UD-, se alinea con la posición de fuerza de Trump, que además anuncia la consolidación de un nuevo gobierno en Venezuela con la supervisión norteamericana, así como de la intervención del petróleo.

Noticias relacionadas y más

La opinión de la grancanaria Aurah Ruiz en sus historias de Instagram ha generado una oleada de críticas en redes, que chocan con los gritos de liberación de los residentes venezolanos en la Isla. La útima aparición de la participante en concursos de la TV fue para promocionar junto a Jesé la apertura de una nueva pastelería de Yeray Reyes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Francis 'desconecta' a Canarias por aire: 13 vuelos afectados en La Palma y El Hierro
  2. El Gobierno de Canarias declara alertas por lluvias, viento y mar el 1 de enero
  3. Emergencias actualiza las alertas: la borrasca Francis deja lluvias más intensas y prolongadas en Canarias
  4. La borrasca Francis ya descarga sobre La Palma: 70 litros por metro cuadrado, escorrentías en barrancos y problemas en el aeropuerto
  5. La borrasca Francis deja a tres aviones sin aterrizar en La Palma y varias guaguas sin servicio en Tenerife
  6. El CEIP Camino Largo y el IES Granadilla de Abona, premiados por el Ministerio de Educación por sus planes de lectura
  7. La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes
  8. Cinco vuelos cancelados entre Tenerife y La Palma por la borrasca Francis

"Trump ha convertido Venezuela en un protetorado militar"

"Trump ha convertido Venezuela en un protetorado militar"

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro y su esposa comparecerán mañana ante un tribunal federal de Nueva York

EEUU ataca Venezuela, en directo: Maduro y su esposa comparecerán mañana ante un tribunal federal de Nueva York

Aurah Ruiz se mete a politóloga y defiende a Trump: "A ver si te das una vueltita por Spain"

Canarias pide auxilio a Von der Leyen para salvar las ayudas al campo

Canarias pide auxilio a Von der Leyen para salvar las ayudas al campo

"El descarte de María Corina Machado hay que saberlo interpretar, a pesar de la confusión"

"El descarte de María Corina Machado hay que saberlo interpretar, a pesar de la confusión"

"Calles vacías, negocios cerrados y mucha incertidumbre" el día después de la captura de Maduro

"Calles vacías, negocios cerrados y mucha incertidumbre" el día después de la captura de Maduro

NC-BC afirma que la "radicalización" de Trump pone en riesgo "el presente y el futuro del planeta"

NC-BC afirma que la "radicalización" de Trump pone en riesgo "el presente y el futuro del planeta"

Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de Reyes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria

Televisión Canaria retransmite este lunes las cabalgatas de Reyes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents