La Plataforma Bolivariana Canaria critica la "tibieza" del Gobierno de Pedro Sánchez

La Plataforma Bolivariana Canaria denuncia la "tibieza" del Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez, en las primeras horas después de la invasión de Venezuela por parte de tropas militares de Estados Unidos, así como la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Además, los portavoces demandaron un rechazo contundente a tal acción por parte del Gobierno estatal y del Ejecutivo canario.

Este movimiento reclama una movilización ciudadana en el Archipiélago para mostrar la repulsa a la intervención desarrollada esta mañana por integrantes de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

La Plataforma ofreció a mediodía de este sábado una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife donde intervinieron varios activistas a favor del actual sistema de la República Bolivariana.

"Captura vil y cobarde"

David González, un ciudadano venezolano integrante de dicho colectivo, calificó de "vil, cobarde y miserable" la captura de Maduro y su esposa.

González explicó que se han realizado ataques a lugares estratégicos, como Fuerte Tuna, y otros enclaves militares en Maracaibo, el Estado Aragua o La Guaira.

Rueda de prensa de la Plataforma Bolivariana de Canarias. / El Día

"Es el momento para una gran movilización de la sociedad, del pueblo, con independencia de las querencias o no por el sistema" del Gobierno Bolivariano, comentó. Para este ciudadano, se ha cometido "un secuestro con nocturnidad y alevosía, a costa de la vida de muchas personas".

Mostró su confianza en que el pueblo venezolano "no va a resignarse, y va a luchar por su independencia y soberanía". Defendió que "los recursos naturales" del país, en referencia al petróleo, "deben ser para los venezolanos".

La ley de la selva

Tatiana Delgado, activista de diversas causas sociales y progresistas, explicó que "no se puede permitir que el imperialismo haga una invasión violenta, rapte a Nicolás Maduro y se lo lleve a Estados Unidos".

Delgado reclamó a la Unión Europea una condena explícita ante la agresión al pueblo venezolano, pues en la actualidad se aplica "la Ley de la selva", con base en unos "intereses espurios". La activista recordó que "ya nadie está a salvo".

La construcción del discurso

Anselmo Fariña se mostró sorprendido por "cómo se construye un discurso con el que se pretende justificar" una agresión a un país soberano.

Criticó Fariña que en medios públicos se utilicen términos de "tibieza", como una "agresión militar, ataque aéreo coordinado, tensión o invasión", entre otros.

Expuso que a las cosas "hay que llamarlas por su nombre" y matizó que se trata de "un ataque a un país pacífico, un acto de guerra".

Mañana puede ser en Canadá o la UE

En opinión de Fariña, "hoy es Venezuela la víctima", pero mañana pueden ser "Colombia, México, Cuba, Nicaragua, parte de la Unión Europea o su vecino del Norte, Canadá".

Aseguró que la intervención de EEUU se ha hecho para acceder a los "recursos naturales de interés para señores feudales del actual sistema de grandes corporaciones que están detrás de Trump".

Y, en esa línea, dijo que "no sabemos cuál puede ser el futuro", ante la "rotura del respeto al Derecho Internacional".

La Plataforma Bolivariana de Canarias también se concentró ante el Consulado de la República de Venezuela en la Avenida de Anaga (Francisco La Roche).