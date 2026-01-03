El PP de Canarias sigue con máxima atención la situación en Venezuela y confía en que se abra una etapa de libertad y democracia

El vicesecretario de Organización y Comunicación del Partido Popular de Canarias, Jacob Qadri, ha señalado que su formación política observa con “máxima atención y preocupación” los acontecimientos que se están produciendo en Venezuela, expresando su deseo de que “no haya más ataques y de que la situación se calme cuanto antes”.

Qadri señaló que “Canarias está muy atenta a Venezuela, y los canarios lo estamos aún más por los profundos lazos históricos, familiares y culturales que nos unen”. “Este es un país que ha visto nacer a miles de descendientes isleños y que a otros les ha dado la oportunidad de salir adelante, por lo que lo que allí sucede nos afecta de manera directa”, afirmó.

El dirigente popular insistió en que su partido se mantiene especialmente expectante ante la situación de los canarios y del conjunto de los españoles que residen en “la novena isla canaria”, mostrando su preocupación por su seguridad y bienestar en un contexto de elevada incertidumbre. “Seguimos con atención la evolución de los acontecimientos y confiamos en que se garantice la protección de todos ellos, así como el respeto a sus derechos”.

Jacob Qadri recordó que el escenario actual es consecuencia de “un régimen que debió haber dado paso a la democracia hace ya muchos años y no haber llevado al país al terreno de la tensión y el deterioro que hoy sufre”. En este sentido, expresó su esperanza de que “no se produzcan nuevos episodios de violencia” y de que este momento marque “el inicio del fin de una dictadura que ha causado un enorme sufrimiento al pueblo venezolano”.

Finalmente, el vicesecretario de Organización y Comunicación del PP de Canarias defendió que “Venezuela merece recuperar la normalidad democrática, la paz y la libertad”, y concluyó señalando que “desde las Islas seguiremos atentos, con prudencia y responsabilidad, confiando en que se abra una nueva etapa que permita hablar, por fin, de una Venezuela libre y con futuro”.