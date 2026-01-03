El Gobierno de Canarias asegura que por el momento no hay daños personales entre la comunidad isleña en Venezuela

El Gobierno de Canarias ha asegurado este sábado 3 de enero de 2026 que por el momento no hay noticias de daños personales entre la amplia comunidad isleña en Venezuela tras el ataque

esta pasada madrugada de Estados Unidos al país bolivariano y la captura del presidente, Nicolás Maduro.

José Luis Perestelo, viceconsejero de Acción Exterior del Ejecutivo regional y cargo que coordina las relaciones de la Comunidad Autónoma con los colectivos canarios en Venezuela, asegura que hay "calma dentro de la lógica preocupación" en Caracas y otros puntos del país sudamericano después de haber contactado con una docena de isleños residentes en la nación caribeña.

Conversación con los emigrantes isleños

"He hablado con canarios que viven en el entorno de algunos de los puntos bombardeados por Estados Unidos y me comentan que están bien, que no daños personales pero que están siguiendo los acontecimientos con la lógica incertidumbre", subrayó Perestelo.

El viceconsejero de Acción Exterior remarca que el Gobierno canario está en "permanente contacto" con los canarios o descendientes de canarios que emigraron a Venezuela para "ofrecerles todo el apoyo". Matizó que con algunos se están produciendo problemas de comunicación al haberse caído la luz y la conexión telefónica pero que "ellos y sus familiares están sanos y salvos".

Las personas con las que ha hablado se encuentran en el entorno del aeropuerto de La Carlota, en la capital venezolana, Caracas, donde se encuentra l, a Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, o cerca de al menos otros dos puntos bombardeados por Estados Unidos, la base militar de Charallave y el aeropuerto de Higuerote, estos últimos en el estado de Miranda, cerca de Caracas.

"Están bien"

Perestelo también ha conversado con Julio Cruz, consejero laboral del Gobierno de España en la Embajada española de Caracas. "En el Gobierno de Canarias estamos siguiendo los acontecimientos minuto a minuto, y estamos en permanente contacto con los canarios de allá", dejó claro el responsable de coordinar las ayudas del Archipiélago a los emigrantes isleños en Venezuela.

Me he puesto en contacto con @jmalbares y hemos podido hablar de la situación que está viviendo Venezuela. El ministro me ha trasladado que está en contacto constante con la embajada española allí. Le he manifestado mi preocupación por la situación de los canarios que viven en… — Fernando Clavijo (@FClavijoBatlle) January 3, 2026

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder, Nicolás Maduro , según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump , que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano que culmina la escalada de tensión de las últimas semanas. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha reconocido que desconocen el paradero de Maduro y de su esposa y reclama a Estados Unidos una prueba de vida de ambos.

Amplia comunidad canaria

Aunque las cifras varían, en Venezuela hay una significativa población de origen canario: se estiman en unos 62.000 los ciudadanos isleños censados en 2024, y se calcula que la descendencia de emigrantes canarios podría superar las 600.000 personas, representando una parte importante de la diáspora canaria en el mundo, a pesar de la emigración reciente de venezolanos a Canarias. Hay que recordar que Venezuela tiene una población de unos 30 millones de personas.

Desde esta madrugada vivimos con honda preocupación lo que ocurre en Venezuela, país hermano y con el que, particularmente, los canarios y canarias tenemos grandes afectos y lazos históricos.



Con el corazón puesto en Venezuela. https://t.co/iO2ePhE2PA — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) January 3, 2026

Hay una delegación de Canarias en Venezuela cuya misión es seguir, dirigir, impulsar y coordinar la acción del Gobierno autónomo hacia los descendientes de canarios en este país y potenciar la dimensión exterior del Archipiélago. Su sede se encuentra en Caracas.