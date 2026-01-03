El gasto en pensiones se dispara en Canarias un 250% desde 2005

Al terminar el mes de noviembre de 2005, la Seguridad Social declaró un gasto en pensiones en Canarias de 1.391,10 millones de euros en el conjunto de ese año. Por ponerlo en dimensión, la cantidad equivalía al 3,9% del producto interior bruto (PIB) que registró el Archipiélago hace 20 años. La suma se ha disparado desde entonces un 251,2% hasta alcanzar, también en los primeros once meses de este año, los 4.885 millones de euros; cifra que, en este caso, supone el 8,1% de la economía de la comunidad autónoma si se confirma el crecimiento del 2,9% para el año que bajó la persiana en la medianoche del pasado miércoles.

¿Qué ha ocurrido en los últimos dos decenios para que se concrete un incremento de esta dimensión? No es más que la constatación de un hecho largamente anunciado como es la inversión de la pirámide poblacional. A los integrantes del baby boom les ha llegado la hora del retiro laboral, con lo que se dispara el número de pensiones a pagar. En las Islas fueron 224.362 en noviembre de 2005 y 376.153 el mes pasado, un salto del 67,6%.

Más en detalle, la Seguridad Social abona 94.807 pensiones de jubilación más que hace 20 años. Es un alza del 80% que refleja esa llegada de los nacidos en los años 60 y 70 del pasado siglo al final de su carrera laboral. Y hay más. Los ciudadanos canarios que las perciben por quedar en situación de viudedad son ahora un 28,8% más o, en términos absolutos, su número ha crecido en 18.744 desde aquel 2005 en el que la máquina del negocio financiero e inmobiliario continuaba funcionando a pleno rendimiento.

Crece la población

La evolución de esta última variable constata que una parte del crecimiento del gasto en pensiones viene dado por el incremento de la población. La comunidad autónoma ha ganado en torno a 300.000 ciudadanos en los últimos veinte años, lo que significa una alza que se sitúa muy próxima al 16%. Esto explica parte de la acumulación de pensiones a pagar mes tras mes por la Seguridad Social, pero también es una ayuda en un momento en que los índices de natalidad, cuando no tocan el suelo, están muy lejos de parecerse a los de décadas precedentes.

El debate sobre la pertinencia o no de contratar productos de ahorro para el tiempo de la jubilación se aborda desde hace muchos años, aunque el consejo no cala entre la sociedad como sí lo ha hecho en el pasado en buena parte del mundo occidental. Los mensajes más negativos que llegan a la población, en buena parte desde entidades que comercializan planes de pensiones, tiran de pura aritmética para demostrar que el sistema tal y como ahora se conoce no es sostenible en el tiempo.

Tasa de cobertura

Una de las amenazas que con mayor asiduidad visita la palestra es la de la tasa de cobertura de las pensiones españolas, es decir, el porcentaje de ingresos que garantiza la Seguridad Social a los jubilados en comparación con lo que han cobrado durante el tiempo en el que han estado activos. En España es del 77%, muy por encima de la media de la Unión Europea (UE). Basta con saber que Alemania se queda en el 36,8% y que la francesa es algo mayor, del 41.6%.

Entra a cobrar pensiones un número de personas mayor que el de las que se incorporan al mundo laboral y, por tanto, cotizan a la Seguridad Social. Un dato que por sí solo revela la caducidad del sistema. Sin embargo, otras escuelas sitúan la solución, al menos en parte, en el ámbito del poder de decisión de los gobiernos. Es decir, dependerá de la intensidad con la que cada ejecutivo se desempeñe en este tema el que los ingresos de los jubilados y resto de pensionistas se sitúen más o menos cerca de la zona de riesgo.

Crecimiento poblacional

El referido aumento poblacional deriva en uno del número de afiliados a la Seguridad Social que se sitúa en niveles nunca antes conocidos. Hoy hay 964.516 personas trabajando en Canarias –25% más que en 2005– y, por tanto, metiendo dinero en la caja que paga las pensiones. En este capítulo cobran especial protagonismo los ciudadanos extranjeros. Hace diez años –octubre de 2015– eran 80.503 los que trabajaban en las Islas; hoy llegan hasta los 137.313.

Además, las pensiones, tras decidir congelarlas el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en varios ejercicios tras la crisis de 2008, ahora se revalorizan de manera automática con el coste de la vida (IPC) como referencia. Así lo obliga la ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones que entró en vigor el 1 de enero de 2022. El efecto que provoca esta norma es que salga más dinero de la caja. Hace 20 años, la pensión media de jubilación en las Islas era de 669 euros; hoy, de 1.396.