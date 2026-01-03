Un fallecido entre los alrededor de 200 ocupantes de un cayuco llegado a Tenerife

Salvamento Marítimo ha acompañado este sábado hasta el puerto de Granadilla, en Tenerife, a un cayuco con cerca de 200 ocupantes, entre los que había una persona fallecida.

Fuentes de los servicios de emergencias, que atienden en el puerto a los inmigrantes, han indicado a EFE que aunque aún no está finalizado el recuento oficial ni el dispositivo sanitario ha terminado la asistencia, si se ha confirmado un fallecido y varios traslados sanitarios. En el cayuco viajaban cerca de 40 mujeres, una de ellas embarazada.

Fuentes de Salvamento Marítimo han informado a EFE que sobre las 7:29 horas una persona dio la alerta de que en la costa de las Galletas, en el sur de la isla, había un cayuco y hasta allí envió a la Salvamar Alpheratz y al helimer 201.

Estado del mar

Ante el mal estado de la mar con viento de 20 nudos y olas de 2 y tres metros, Salvamento decidió que era más seguro conducir al cayuco hasta el puerto de Granadila, en el que ha atracado a las 10:30 horas.

Como apoyo se movilizó a la salvamar Menkalinam, que ha acompañado al cayuco hasta su atraque seguro.

En El Hierro

Además, otra embarcación recaló en la costa de El Hierro a última hora del viernes con otros 284 subsaharianos a bordo, según informa el Centro Coordinación de Emergencias y Seguridad (Cecoes).

La embarcación llegó por sus propios medios al muelle de La Restinga y fueron asistidos por un dispositivo del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de Crurz Roja de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Según indica el Cecoes, todos los migrantes presentan en general un buen estado de salud.