EEUU bombardea Venezuela, en directo: Trump dice que vio la detención de Maduro "como un show televisivo"

Donald Trump ha anunciado que EEUU ha capturado a Nicolás Maduro tras una ofensiva militar sobre el país

El Gobierno de Caracas ha denunciado una "gravísima agresión militar" estadounidense tras registrarse numerosas explosiones en diferentes partes del país

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU.

Varias personas observan una columna de humo en el puerto de La Guaira tras los ataques de EEUU. / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

