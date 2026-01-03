El Colegio Oficial de Químicos de Canarias inicia la celebración de su 70 aniversario con un amplio programa de actos en todas las islas

El Colegio Oficial de Químicos de Canarias abre oficialmente este mes la conmemoración de su 70 aniversario, un hito que pone en valor siete décadas de compromiso con el desarrollo científico, industrial y educativo del Archipiélago. La efeméride arranca con un programa anual de actividades que se desplegará en todas las islas y que subraya el papel esencial de la química en la innovación, la sostenibilidad y el progreso social.

Una celebración que comienza con Marie Curie

El primero de los actos centrales será la inauguración de la exposición “Maria Skłodowska-Curie. Una polaca en París”, organizada conjuntamente por el Colegio y la Fundación General de la Universidad de La Laguna. La muestra abrirá sus puertas el 29 de enero en el Antiguo Convento de Santo Domingo (La Laguna) y acercará al público la trayectoria científica y humana de una de las figuras más influyentes de la historia de la ciencia. La exposición permanecerá abierta varias semanas e irá acompañada de conferencias, actividades divulgativas y visitas guiadas para centros educativos.

Reconocimiento a quienes construyeron la institución

Coincidiendo con la fecha fundacional de la corporación, el 9 de febrero se celebrará un acto de homenaje a los decanos que han guiado al Colegio desde sus orígenes. Será un encuentro simbólico que pondrá en valor el trabajo de las juntas directivas que, a lo largo de estas décadas, han impulsado la profesión química en las islas y fortalecido la relación entre la universidad, la empresa y la administración pública.

El Colegio de Químicos recuerda este aniversario tomando como referencia el nacimiento de la primera estructura profesional de la química en Canarias: la Delegación del Colegio Oficial de Químicos de Madrid, constituida en febrero de 1956. Aquella delegación supuso el punto de partida de la organización colegial en el Archipiélago y el germen de la corporación que hoy reúne a profesionales de todos los ámbitos de la química.

En 1965 se solicitó oficialmente la creación del Colegio propio, que tomó forma a partir de 1966 con las primeras juntas —encabezadas por D. Ricardo Hodgson Lecuona, D. José Luis Bretón Funes y D. Miguel Jaubert Gómez— y consolidó su sede en Santa Cruz de Tenerife tras la adquisición del actual inmueble en 1979. Sus Estatutos fueron publicados por primera vez en el BOP en 1991, con una modificación posterior en 1995.

“En un contexto en el que la química evolucionaba rápidamente, aquellos años marcaron el inicio de un proyecto colectivo que sigue creciendo”, recuerda la actual decana del Colegio, Candelaria Sánchez Galán. “Celebrar este 70 aniversario es reconocer la historia, pero también asumir la responsabilidad de mirar hacia adelante”.

Un año completo de actividades en todas las islas

A lo largo de 2026 se desarrollará un programa transversal de actos divulgativos, formativos e institucionales, entre ellos jornadas técnicas, actividades de orientación académica, encuentros con empresas, acciones de divulgación científica y eventos abiertos a la ciudadanía. La programación culminará en noviembre con la festividad de San Alberto Magno, patrón de la química, en la que se entregarán el Premio de Excelencia Química, los reconocimientos a empresas colaboradoras y el Premio de Divulgación, entre otras distinciones.

“En estos setenta años, el Colegio ha acompañado a cientos de profesionales, pero también ha crecido en diálogo con la sociedad canaria”, destaca la actual decana. “Nuestro reto ahora es seguir impulsando la transición científica y tecnológica del Archipiélago, fomentar la vocación científica entre los jóvenes y consolidar alianzas que sitúen a Canarias en la vanguardia en sostenibilidad, innovación y talento”.

Un aniversario para reflexionar sobre el futuro

Sánchez Galán subraya que este aniversario será también “una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la química en la transformación de Canarias: desde las energías renovables al tratamiento de aguas, la industria alimentaria, los nuevos materiales o la gestión ambiental”.

“Las sociedades avanzan cuando ciencia y ciudadanía caminan juntas”, concluye. “Este 70 aniversario quiere ser, precisamente, una invitación a seguir construyendo ese camino compartido”.

Colegio Oficial de Químicos de Canarias

El Colegio Oficial de Químicos de Canarias impulsa la actuación de sus colegiados en todos los ámbitos: científico, técnico, social, económico y cultural; así como en todas las islas, para conseguir el mayor reconocimiento y sensibilidad social a su labor. Su principal objetivo es la representación y defensa de los intereses de los profesionales químicos, especialmente ante la Administración. Asimismo, ofrece un conjunto de servicios y beneficios exclusivos a sus colegiados.

El Colegio agrupa a los doctores, licenciados y graduados en Ciencias Químicas, ingenieros químicos, bioquímicos, así como a los profesionales de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Ciencias Ambientales de las Islas Canarias.