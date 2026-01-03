Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los canarios en Venezuela, resguardados en casa y pendientes de lo que pueda pasar

La población isleña en Venezuela, sin daños personales, sigue la evolución por redes sociales, ante el apagón informativo de la televisión pública

Personas haciendo cola para comprar en un supermercado en Caracas.

Personas haciendo cola para comprar en un supermercado en Caracas. / Efe

Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria

Venezuela atraviesa una jornada marcada por la incertidumbre y el silencio en sus principales núcleos urbanos. Ciudades estratégicas como Caracas y La Guaira se encuentran actualmente “vacías”. La población permanece resguardada en sus hogares por instrucción estricta de las autoridades consulares, mientras el pulso comercial del país se ha detenido casi por completo, con apenas algunos negocios de alimentación abriendo tímidamente en ciertos estados. “Hay una tensa calma”, indica la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara (Chavela).

Estado de la población canaria

A pesar de la alta tensión, no se han registrado daños personales dentro de la comunidad canaria residente en el país. Chavela Jara explica que, tras realizar un recorrido de consulta por todas las entidades canarias de Venezuela y mantener contacto directo con sus respectivos presidentes, no hay reportes de heridos ni fallecidos entre el colectivo canario. Los incidentes se concentraron exclusivamente en puntos estratégicos militares y no en ataques directos contra la población civil, expone.

Presencia de grupos armados

Uno de los datos más significativos de la situación actual es la ausencia de efectivos militares patrullando las calles. En su lugar, se ha detectado la presencia de los denominados “colectivos” —bandas armadas chavistas que operan en distintos barrios—, aunque, por ahora, “no están haciendo daño a nadie”, recalca la delegada.

Coordinación con el Gobierno de Canarias

La comunicación entre los representantes en Venezuela y el Ejecutivo autonómico es total y permanente. Desde la madrugada, Chavela Jara habló con el presidente Fernando Clavijo, además de José Luis Perestelo y José Téllez, viceconsejero de Acción Exterior del Gobierno de Canarias y director general de Emigración, respectivamente. Han recibido reportes detallados minuto a minuto sobre la evolución de la crisis.

Actualmente, el protocolo de seguridad dictado por el Consulado de España en Venezuela es de obligado cumplimiento: la población debe permanecer en sus casas y evitar cualquier salida a la vía pública.

El apagón informativo en televisión

La población vive este momento de crisis bajo un notable vacío informativo en los medios tradicionales. La televisión local no está transmitiendo información sobre los sucesos en curso, lo que ha volcado a los ciudadanos a informarse casi exclusivamente a través de las redes sociales. En este escenario de incertidumbre, los canarios en Venezuela permanecen en sus hogares a la espera de un pronunciamiento oficial de los mandos militares que aclare el futuro inmediato del país.

"Queremos que otros miembros del Gobierno de Venezuela también caigan", afirma la Unión Canaria Venezolana

"Queremos que otros miembros del Gobierno de Venezuela también caigan", afirma la Unión Canaria Venezolana

EEUU bombardea Venezuela, en directo: María Corina Machado llama a los ciudadanos a estar listos en estas "horas decisivas"

Los canarios en Venezuela, resguardados en casa y pendientes de lo que pueda pasar

Los canarios en Venezuela, resguardados en casa y pendientes de lo que pueda pasar

"Una Venezuela con hambre, miedo y descalza no puede pelear", el sentimiento de dos migrantes en Canarias

"Una Venezuela con hambre, miedo y descalza no puede pelear", el sentimiento de dos migrantes en Canarias

Un canario testigo del ataque: "Escuché una explosión y pensé que era un trueno, pero al momento supe que era un misil de Trump"

Un canario testigo del ataque: "Escuché una explosión y pensé que era un trueno, pero al momento supe que era un misil de Trump"

La Plataforma Bolivariana Canaria critica la "tibieza" del Gobierno de Pedro Sánchez

La Plataforma Bolivariana Canaria critica la "tibieza" del Gobierno de Pedro Sánchez

Un catedrático de la ULL advierte sobre el devenir de Venezuela: "Las tensiones internas del ejército venezolano pueden provocar a una guerra militar"

Un catedrático de la ULL advierte sobre el devenir de Venezuela: "Las tensiones internas del ejército venezolano pueden provocar a una guerra militar"

Un fallecido entre los alrededor de 200 ocupantes de un cayuco llegado a Tenerife

Un fallecido entre los alrededor de 200 ocupantes de un cayuco llegado a Tenerife
