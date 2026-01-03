José Montesdeoca, exdelegado de Canarias en Venezuela: «Creo que va a haber una transición sosegada en el país»

José Montesdeoca, delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela entre 2019 y 2023, descarta que la intervención militar estadounidense en el país latinoamericano genere un conflicto armado interno y apunta a los intereses económicos para justificar el ataque.

«Lo penoso de todo esto es que el interés que hay por parte de Estados Unidos no es político, sino económico, material», señala. «No podemos obviar que Venezuela es con diferencia el país con más recursos naturales de Latinoamérica. No es solo por el petróleo, que también, pero es que además poseen oro, diamantes, aluminio y una tierra fértil. Tiene todo para hacer un objetivo de intereses económicos», concluye.

Montesdeoca plantea una reflexión sobre la política exterior estadounidense comparando distintos casos en la región. «Explícame 60 y tantos años de castigo en Cuba, prácticamente frontera con Estados Unidos, y nunca se ha intervenido; Nicaragua, más de lo mismo, Ortega manda del país con una dictadura férrea y tampoco se interviene. ¿Por qué? Porque son países que no producen, no hay nada que rascar ahí, pues no interesa», describe.

«Revertir más de 25 años de dictadura no es tarea fácil»

Montesdeoca fundamenta su optimismo sobre la ausencia de conflicto armado en los datos demográficos del país. «Hay un 15% de la población que es afín al régimen y un 85-90% que no lo es». Esta mayoría abrumadora contra el chavismo hace improbable, según él, un enfrentamiento violento.

Además, señala que la élite chavista «son gente que económicamente está bien y que pueden salir del país en cualquier momento ya que muchos de ellos tienen divisas fuera de Venezuela», por lo que no prevé que vayan a quedarse para defender el régimen con las armas.

«Creo que va a ser una transición sosegada», pronostica, aunque admite que «revertir más de 25 años de dictadura no es una tarea fácil».

El papel de las otras potencias extranjeras

A pesar de ello, Montesdeoca reconoce que la situación presenta múltiples complejidades. «Una cosa es llevarse a Maduro y otra cómo recolocar el tablero político dentro de Venezuela a su gusto», advierte.

El exdelegado subraya la presencia de potencias extranjeras en el país. «Rusia, Irán y China tienen muchos intereses en Venezuela». Detalla que «Irán lleva años adiestrando a las fuerzas militares bolivarianas» y que «muchos comercios en Venezuela están en manos de iraníes». En cuanto a China, explica que «ejecutan ahí todas las obras civiles y públicas que hay, con capital y mano de obra».

Experiencia sobre el terreno

Durante su mandato como delegado del Gobierno de Canarias en Venezuela entre 2019 y 2023, Montesdeoca realizó numerosas visitas al país para atender las necesidades de los paisanos canarios residentes allí. «Había que ayudarles a través de tarjetas de medicamentos, alimentos. Dentro de nuestras posibilidades se intentó hacer política social con la colonia canaria que existe en Venezuela», recuerda.

Esta experiencia le ha permitido mantener una amplia red de contactos en el país, especialmente en Caracas y Barquisimeto, que este sábado le han transmitido sensación de «tranquilidad» en las calles pese a los bombardeos estadounidenses sobre instalaciones militares.