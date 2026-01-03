El auge de los recuerdos impresos eleva las ventas de fotos un 30%

Hay regalos que no se guardan en un cajón ni pasan de moda. Se cuelgan en la pared, se pegan en la nevera o decoran alguna estancia de la casa. En plena era digital, cuando la mayoría acumula en sus móviles miles de imágenes, regalar recuerdos impresos vuelve a ganar terreno en la campaña de Reyes. En Canarias, los comercios de fotografía viven uno de sus mejores momentos del año, con incrementos de ventas que rondan –en los peores casos– el 30% en comparación con otros meses.

La Navidad es, para este tipo de tiendas, la época más fuerte del calendario. No solo por la impresión de fotografías, sino por la creciente demanda de artículos personalizados que convierten las imágenes en regalos únicos. Calendarios, lienzos, tazas, cojines o bolas de Navidad con fotos familiares se han consolidado como una alternativa frente a otros regalos más impersonales. «La parte de venta en tienda es, sin duda, la más alta del año», reconoce el dueño de Foto Viera Déniz, Manolo Viera, un negocio familiar con más de seis décadas de historia.

La época más fuerte

El tirón de estos productos se nota especialmente en los últimos días de diciembre y los primeros de enero. En establecimientos como Fotodigit@l La Minilla o Foto Estudio Gabriel, en Arrecife, coinciden en que la campaña navideña dispara la facturación entre un 30% y un 40%, e incluso más en algunos casos. «Es sin duda nuestra época más fuerte, no paramos en todo el mes de diciembre», apunta Pilar Bethencourt, empleada del estudio lanzaroteño, donde aseguran vender hasta un 70% más que el resto del año.

El cliente que entra por la puerta no busca solo una foto. Busca algo con significado. Un detalle para los abuelos, un recuerdo para los padres o un regalo distinto para la pareja. «Se vende mucho lo personalizado, calendarios con la foto de los niños, bolas del árbol, portarretratos con mensajes», explica Viera. En esa misma línea se pronuncia el encargado de Fotodigit@l La Minilla, Ricardo Brito, quien destaca que los calendarios y los objetos personalizados como tazas o cojines son los productos «estrella de estas fechas».

Aunque muchos clientes planifican con antelación, la campaña también tiene en estos últimos días de Navidad su cara más frenética. Las colas de última hora siguen siendo una constante y el teléfono no para de sonar en este tipo de establecimientos. «Hay gente muy previsora, pero también quienes esperan al final y lo quieren todo para ya», reconoce Viera, que estos días ha tenido que rechazar varias sesiones fotográficas imposibles de entregar a tiempo. En cambio, otros productos permiten más margen. «Algunas cosas se hacen en el mismo día, otras requieren cuatro o cinco días», explica Brito, mientras que en Fotofuerte, amplían los horarios para absorber la avalancha de pedidos.

Regreso de lo analógico

Más allá del regalo inmediato, el sector vive en el último año un fenómeno que parecía impensable hace una década: el regreso de lo analógico. El carrete, el revelado y las cámaras desechables han vuelto a ponerse de moda, especialmente entre los más jóvenes. «Lo vintage está muy en alza y hay muchísima gente joven interesándose por la fotografía física», señala Viera. Una tendencia que también confirma Santiago Padrón, dueño de Fotofuerte. «Hace diez años, con la llegada de lo digital, hasta nos planteamos cerrar y hoy somos el único laboratorio que queda en la zona y el mercado analógico vuelve a moverse», afirma.

La moda ha provocado que la demanda de todo este tipo de productos supere, en muchos casos, a la oferta, lo que ha provocado un alza en los precios. «Los carretes que antes se vendían por tres euros ahora no puedo conseguirlos por menos de diez euros», explica Viera, que atribuye la subida al cierre de fábricas de marcas punteras como Kodak o Fuji y al aumento del interés por este tipo de fotografía. Aun así, muchos clientes asumen el coste como parte de la experiencia. Y es que imprimir una foto digital puede salir por unos céntimos mientras el revelado de un carrete analógico de cámara desechable anda entre los 15 y 20 euros. «Es más caro que el digital, pero es algo más chulo», resume el experto.

El desembolso varía mucho en función del regalo y del perfil del cliente. Hay quienes apuestan por pequeños detalles, como impresiones sueltas que rondan el euro y medio, y quienes aprovechan estas fechas para invertir en un recuerdo más duradero, como álbumes, lienzos o cuadros personalizados que pueden superar con facilidad los 100 o incluso los 200 euros. Algunas tiendas preparan packs cerrados que combinan sesiones de fotografía profesional con productos personalizados, como calendarios, felicitaciones, bolas del árbol o pequeños detalles para regalar como llaveros.

Y el perfil del comprador también es variado, aunque predominan personas de mediana edad y familias. Sin embargo, los jóvenes ganan peso año tras año. «Antes estaban más centrados en las pantallas y la tecnología, ahora imprimen fotos para amigos o hacen regalos personalizados», apuntan desde varios comercios de las Islas. También los hay que acuden a este tipo de tiendas en busca de «información» porque han recuperado viejas cámaras de algún familiar del pasado y quieren aprender a utilizarlas.