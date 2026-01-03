Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los aeropuertos canarios registran este sábado 20 cancelaciones y cuatro desvíos por el paso de la borrasca Francis

El aeródromo más afectado por la meteorología adversa ha sido el de El Hierro

Aeropuerto de Tenerife Norte, este viernes, cuando también se produjeron cancelaciones y desvíos por la meteorología. / Andrés Gutiérrez

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

Los aeropuertos canarios han registrado en la jornada de este sábado hasta 20 cancelaciones y cuatro desvíos en las instalaciones de El Hierro, La GomeraTenerife Norte, La Palma y Lanzarote por meteorología adversa.

Segun datos facilitados por Aena, las cancelaciones se corresponderían a vuelos interinsulares, mientras dos de los desvíos son operaciones internacionales.

Por islas

El Aeropuerto de El Hierro ha sufrido hasta 11 cancelaciones, 5 y 4, con origen y destino en Tenerife Norte, respectivamente, y otros dos con origen y destino en Gran Canaria.

En La Gomera, un vuelo desde Gran Canaria tuvo que regresar a su origen, produciéndose un desvío, al tiempo que se produjeron hasta 7 cancelaciones en el aeródromo: dos de ellas con origen en La Gomera y destino en Gran Canaria, una con origen en Gran Canaria, dos más con origen en Tenerife Norte y dos con destino a Tenerife Norte.

Por su parte, en el Aeropuerto de La Palma se produjeron dos cancelaciones, una con origen en Tenerife Norte y otra con destino al mismo aeropuerto tinerfeño. A ello se suman dos desvíos internacionales, con origen en Düsseldorf y Frankfurt, respectivamente, y que fueron desviados al Aeropuerto de Gran Canaria.

Además, en el Aeropuerto de Lanzarote fueron también desviados a Gran Canaria otros dos vuelos internacionales, con origen en East Midlands y Stuttgart, respectivamente.

