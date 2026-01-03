El 13% de la economía de Canarias depende de salvaguardar el REF

En el informe sobre la revisión del Régimen Económico y Fiscal (REF) aprobado en diciembre en el Parlamento se reconoce que el fuero canario "ha sido un instrumento fundamental para el crecimiento económico" del Archipiélago y para "compensar los costes adicionales derivados de su situación ultraperiférica" respecto a España y la Unión Europea (UE).

Aunque el dictamen parlamentario también reconoce que el REF "se ha demostrado insuficiente, por sí solo, para corregir estos desequilibrios, especialmente en las épocas de crisis económicas" como la recesión (2007-2014) o la pandemia de 2020, un reciente estudio de Arturo Melián González, profesor de Economía y Dirección de Empresas, y José Andrés Dorta Velázquez, profesor de Economía Financiera y Contabilidad -ambos docentes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc)- demuestra que tanto las empresas como las familias y las propias Administraciones públicas canarias se han beneficiado de los mecanismos económicos y fiscales del REF: durante el periodo 2012–2022 que abarca el exhaustivo informe, el fuero canario "ha movilizado una media anual de recursos equivalente, en promedio, al 13% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad Autónoma". O dicho de otro modo, el REF genera unos 7.500 millones de euros, tanto de forma directa como indirecta, en la economía de Canarias.

En pleno debate sobre el nuevo modelo de financiación, el estudio de ambos profesores universitarios también desmonta el mantra de que el Estado sobrefinancia que Canarias -con 2,5 millones de habitantes- pueda tener una economía propia que amortigüe los condicionantes de la insularidad alejada del continente europeo.

Financiación y mutualización de la deuda

Según el análisis -que bebe de los Presupuestos Generales del Estado, las estadísticas de la Agencia Tributaria y las liquidaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- el conjunto de las medidas del REF entre 2012 y 2022 representa el 0,47% del PIB nacional, que en 2024 ascendió en 1,6 billones de euros. Por lo tanto, el REF ha costado al Estado alrededor de 7.400 millones anuales y 74.490 millones de euros en la década analizada, aproximadamente 10.000 millones de euros menos de lo que supone la mutualización de la deuda de Cataluña y la mitad de los más de 170.000 millones que supone el coste para el Estado del sistema de financiación autonómica solo para el año 2025.

Es este, por tanto, uno de los motivos fundamentales por los que desde el Gobierno de Canarias se rechazan los reiterados intentos de la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de computar el REF dentro del Sistema de Financiación Autonómica (SFA). La propia Montero defendió en la Cámara Alta hace ocho meses que Canarias "se encuentra en situación de superávit, no solo por las ayudas del Estado, sino por su régimen fiscal y otros tipos de comportamiento de la insularidad".

No es un privilegio

Un criterio que el Ejecutivo autonómico, y en palabras de la consejera de Hacienda, Matilde Asián, no hace más que demostrar que desde Moncloa "no se asume que el REF no es un privilegio, sino un instrumento de carácter finalista para compensar la lejanía y la insularidad que está avalado por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la propia Unión Europea (UE)". Y, tras el estudio de Melián y Dorta, a estos argumentos se puede añadir que resulta barato para el Estado.

A este intento político de dinamitar el REF se une también el "límite arbitrario y artificial" que, como explica Asián, incluyó Montero en el cálculo de la mutualización de la deuda: el 50% que solo se aplica a Canarias y que para la Comunidad Autónoma "tiene un efecto similar" al que tendría considerar el fuero canario "en los tramos para computar la cuantía de la condonación".

A pesar de estos temores, el expresidente de Canarias y ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, asegura por activa y por pasiva que el REF quedará fuera del cálculo del futuro sistema de financiación.

Tabla clasificatoria

Además de calcular el peso del REF en las economías estatal y canaria, el estudio de los dos profesores universitarios desgrana el coste de las medidas integradas en el REF, y confirman lo ya sabido: la menor presión fiscal indirecta de Canarias –el IGIC frente al IVA y los impuestos especiales de fabricación sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco– tiene un peso en torno al 44% del coste total de los instrumentos del fuero canario.

En segunda posición de tabla clasificatoria se encuentra la complementariedad de los recursos del REF para la financiación de las haciendas autonómica y local, con algo más del 20% en promedio. En conjunto, y según el estudio, estas dos medidas "habrían supuesto casi el 65% del coste total" atribuido al REF.

A estas dos les seguiría en tercer lugar las destinadas a compensar el sobrecoste de generación eléctrica en Canarias, dada su condición de sistema eléctrico aislado, con un peso relativo promedio cercano al 16% . Asimismo, los incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades y en el IRPF han alcanzado durante una década el 9,1% del coste total.

ZEC y subvenciones al transporte

También destacan Melián y Dorta los mecanismos orientados a compensar los mayores costes de transporte en Canarias –con un promedio del 7,9%–, entre los que sobresalen las subvenciones al transporte de pasajeros residentes por vía aérea y marítima.

El resto de las medidas – como las relacionadas con el empleo, la educación, el sector primario, la promoción turística, la pobreza o las infraestructuras– se han situado, en promedio, en algo más del 2% del coste total estimado del REF.

A todas ellas hay que sumar la financiación por parte la Administración General del Estado, a través de los presupuestos generales, de la Zona Especial Canaria (ZEC). Al respecto, el estudio concluye que el importe asciende, en promedio anual, a 1,08 millones de euros, desde los 0,9 millones en 2012 hasta los 1,24 millones en el año 2022.