Televisión Canaria marca un récord histórico en Nochevieja con un 76.3% de audiencia

Televisión Canaria alcanzó cifras inéditas en su programación de Nochevieja de 2025, cerrando el año con el mayor nivel de seguimiento de su historia. En el momento exacto de las Campanadas, la cadena logró un 76.3% de cuota de pantalla, lo que significa que más de 475.000 personas en Canarias sintonizaron simultáneamente la emisión en la última noche del año. Este dato marca un hito en la historia de la televisión pública canaria.

El 31 de diciembre de 2025, Televisión Canaria no solo destacó durante las Campanadas, sino que dominó toda la jornada. La cadena registró un 18.6% de cuota de pantalla durante el día, su mejor dato en un 31 de diciembre desde 2012. Más de 696.000 espectadores únicos siguieron su programación, posicionándose como la opción preferida de los canarios en la jornada más televisiva del año. Este dato es una muestra del creciente interés por los contenidos de la cadena, especialmente en fechas señaladas.

La programación especial de Nochevieja: 'Sobre el mismo mar'

La propuesta de Televisión Canaria para despedir el año fue una gala titulada Sobre el mismo mar, que se transmitió en vivo desde dos de los rincones más representativos de Lanzarote: el Charco de San Ginés y Los Jameos del Agua. Esta gala, que combinó música, humor e identidad cultural, alcanzó una media de 133.000 espectadores entre las 20:30 y la 01:30 horas. Durante este tiempo, la cadena mantuvo una media de 29% de cuota de pantalla, convirtiéndose en líder de audiencia en la franja horaria.

En total, 619.000 canarios sintonizaron la programación en algún momento de la noche, y el programa alcanzó un 72.9% de cuota de pantalla, posicionándose como las segundas Campanadas más vistas de la historia de la cadena.

Las Campanadas desde La Frontera: un homenaje a la tradición canaria

Las Campanadas de Fin de Año, que se emitieron en directo desde La Frontera, en El Hierro, fueron el centro de atención. La retransmisión, marcada por la participación del público local y un homenaje a las raíces culturales de Canarias, estuvo a cargo de los presentadores Matías Alonso, Eloísa González, Elvis Sanfiel y Mayer Trujillo. En su emisión, se puso de manifiesto la diversidad y la riqueza cultural de las Islas, con un enfoque especial en el timple como hilo conductor, un símbolo importante de la identidad canaria.

Televisión Canaria fue líder de audiencia en las Islas, y la mejor posicionada de todas las autonómicas

Este programa de Campanadas no solo fue un éxito de audiencia, sino también un acto de unión cultural, siendo una de las retransmisiones más simbólicas de la historia reciente de Televisión Canaria.

El mensaje institucional de Fernando Clavijo

El mensaje institucional del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, también consiguió destacarse en la franja horaria en que se emitió, con un 20.3% de cuota de pantalla y una audiencia media de 86.000 espectadores.

En total, 94.000 telespectadores siguieron este mensaje, que también se posicionó como líder en su franja.

Fernando Clavijo en un momento de su discurso en La Palma. / El Día

El entorno digital y redes sociales: una alta interacción

Televisión Canaria también tuvo una destacada presencia en el ámbito digital, con un seguimiento notable en sus plataformas online. En el día de Nochevieja, la web de RTVC registró más de 37.000 usuarios activos y un pico de más de 34.000 personas conectadas simultáneamente en los 30 minutos previos a las Campanadas. La actividad digital se extendió también al día siguiente, con 36.000 usuarios activos en la web de Televisión Canaria el 1 de enero.

En las redes sociales, los días 31 de diciembre y 1 de enero generaron más de 2.5 millones de impresiones y más de 40.000 interacciones, confirmando que Televisión Canaria sigue siendo un canal de referencia en la interacción digital con su audiencia.

Braulio y Los Sabandeños durante la gala 'Sobre el mismo mar' en Televisión Canaria en Fin de Año desde Arrecife / Televisión Canaria

Este seguimiento digital también es un reflejo del éxito de la cadena en sus plataformas sociales a lo largo del año, que sumaron más de 265.000 seguidores nuevos y alcanzaron más de 336 millones de impresiones en todo 2025.

Cierre de un 2025 con crecimiento sostenido

El cierre de 2025 ha sido muy positivo para Televisión Canaria, que no solo ha consolidado su liderazgo en días clave como el 31 de diciembre, sino que también ha experimentado un crecimiento significativo a lo largo del año. En términos de cuota de pantalla, la cadena alcanzó un 6.2% de cuota anual, lo que representa un crecimiento de 1.1 puntos respecto al año anterior. Además, el mes de diciembre cerró con un 7.4% de cuota, su mejor media desde agosto de 2023.

Este crecimiento de la audiencia y la interacción digital refuerza la posición de Televisión Canaria como la televisión pública de referencia en las Islas, y subraya su capacidad para adaptarse y conectar con su audiencia a través de diversos formatos, tanto en la televisión tradicional como en el entorno digital.