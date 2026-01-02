El precio de la vivienda crece en Canarias al ritmo de la burbuja

La crisis de la vivienda encabeza la lista de los problemas más acuciantes de Canarias. La dificultad para acceder a un piso o una casa -ya sea a través de su compra o por medio de un arrendamiento- recuerda a los precios desorbitados de allá por 2007, cuando la burbuja inmobiliaria estaba a punto de explotar -lo hizo justo en octubre de aquel año-. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre el Índice de Precios de Vivienda (IPV), correspondientes al tercer trimestre de 2025, muestran un incremento interanual del coste de las casas en Canarias del 12,2%, superior incluso al de los meses que precedieron al estallido de la burbuja, es decir, por encima del ritmo al que crecían los precios hace 18 años, cuando la Gran Recesión estaba a punto de comenzar.

Tan solo al inicio de 2007 el precio de la vivienda experimentaba un alza superior a la de ahora. La España de aquellos años estaba marcada por la concesión de crédito fácil -a todas luces insostenible para la clase media y media-baja-, las hipotecas basura y la especulación inmobiliaria desenfrenada. En este ambiente, la compra de hogares sufría un incremento de precios del 13,1% a nivel nacional y del 14,6% en Canarias entre los meses de enero y marzo de 2007; del 13,9% en el segundo trimestre; y del 11,6 en el tercero, la antesala del crac de octubre de 2007. Pero, ¿y ahora? En el contexto actual, la dificultad para acceder a una vivienda está marcada por una oferta que no casa con la grandísima demanda que existe. Por lo tanto, los precios siguen en ascenso, pero manteniendo, aun así, un elevado margen de compradores dispuestos, a asumir unos gastos de compra que ya ascienden a más de 3.123 euros por metro cuadrado en Canarias, según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista.

En el objetivo de incrementar el parque de inmuebles para solventar el desequilibrio entre oferta y demanda, la construcción de viviendas marca un ritmo «insuficiente», según describe el informe anual del Consejo Económico y Social de Canarias (CES). La construcción en Santa Cruz de Tenerife aumentó un 118% con respecto a 2023 -se viene de mínimos- pero en Las Palmas retrocedió un 14%. No obstante, la suma de ambas provincias no supera la media anual de 3.000 viviendas levantadas en medio de una emergencia habitacional en la que es necesaria la edificación de, al menos, 10.000 casas anuales. Si a ello se le suma la acumulación de demandantes de vivienda, que llevan años sin poder acceder a un inmueble y se mantienen a la espera, la necesidad actual se cifra en unos 90.000 hogares en las Islas. Además, a diferencia del conjunto nacional, Canarias, al igual que Baleares, presenta un rasgo peculiar por su atractivo turístico, lo que reduce aún más la oferta disponible para la población por el trasvase hacia el mercado del alquiler vacacional.

En este contexto se encadenan ya 45 trimestres de subidas de precio consecutivas en el Archipiélago. El 12,2% de incremento en el tercer trimestre de 2025 supera el 11,6% que se registró en el mismo período de 2007, justo los últimos meses del largo período de burbuja. Además, en el caso de la vivienda usada se bate cualquier marca anterior de la estadística -aquí a nivel nacional- y marca un nuevo récord histórico. El último dato que se desprende del Índice de Precios de Vivienda (IPV) anota seis décimas de incremento, hasta situarse en un 13,4%. Canarias le sigue el ritmo. Entre julio y septiembre el aumento en el precio de inmuebles de segunda mano fue del 12,2%, un porcentaje semejante al de 2007 y con una tendencia al alza en los últimos trimestres. La obra nueva, por su parte, modera su ascenso en el país al 9,7%, 2,4 puntos menos que en el trimestre anterior y su menor subida interanual desde el tercer trimestre de 2024. En las Islas el porcentaje de subida es mayor (12,4%) y, a diferencia de en el resto del país, crece 1,7 puntos.

Por si este cuadro general no fuera lo suficientemente preocupante, los ritmos que recuerdan a un 2007 de especulación y precios desorbitados de la vivienda no se detendrán en 2026. El último informe inmobiliario Fotocasa prevé un nuevo año de crecimiento en los precios de la vivienda y peor accesibilidad tanto en el alquiler como en la compra. Las conclusiones del balance anual del mercado inmobiliario apuntan a incrementos por encima del 15% y a un precio medio que rebasa los 2.830 euros por metro cuadrado. Una cantidad que ya se rebasó en el Archipiélago en diciembre de 2024, lo que permite hacerse una idea de la compleja situación inmobiliaria regional.