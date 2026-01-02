La lluvia se instala en Canarias hasta la víspera de Reyes

La lluvia se instalará en Canarias hasta, al menos, la víspera de Reyes. Unas precipitaciones que serán cada vez más débiles y que mañana volverán a estar acompañadas de un fuerte viento fruto de los últimos coletazos de la borrasca Francis en Canarias.

Tras una jornada en la que Canarias ha llegado a registrar rachas máximas de más de 100 kilómetros por hora en algunos puntos de la cumbre, este sábado la estampa será muy parecida. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los vientos volverán a soplar con fuerza, especialmente en las cumbres, pero también en las vertientes sur y norte. Las lluvias, que serán menos copiosas pero igual de evidentes, seguirán formando parte de la estampa a la espera de la llegada de los Reyes Magos.

«Aunque fue el día uno cuando pasó el frente asociado a Francis por todo el Archipiélago, quedan estas precipitaciones que son sobretodo descargas postfrontales y el viento», recalca Victor Quintero, delegado provincial de la Aemet en Santa Cruz de Tenerife. Quintero adelanta que, desde ahora y hasta al menos el día cinco, «irán disminuyendo»

Rachas de viento de más de 90 kilómetros por hora

A primeras horas de la mañana de hoy el viento empezó a arreciar en gran parte del Archipiélago. Las rachas han sido tan fuertes que llegaron a sacudir violentamente los árboles, picar el mar y cizallar las gotas de agua que trataban de llegar a tierra.

Para este sábado, la Aemet espera que el viento siga soplando a más de 90 kilómetros por hora de forma local en las cumbres y llegue a los 80 kilómetros en todo Tenerife, Lanzarote, las cumbres y el este de La Palma, El Hierro y La Gomera.

Vallehermoso y el Teide, los puntos más ventosos

Este viernes la velocidad máxima se alcanzó en Vallehermoso (La Gomera) que registró vientos de hasta 91 kilómetros por hora de manera sostenida. Sin embargo, este municipio –que se ha convertido en el más ventoso de toda Canarias – se llegaron a registrar en este punto rachas máximas de 120 kilómetros por hora.

Otro de los puntos más ventosos del día ha sido la montaña de Izaña, en las Cañadas del Teide. Allí, junto a los telescopios, no solo se registraron vientos sostenidos de 82 kilómetros por hora, sino que se llegaron a contabilizar rachas máximas de hasta 111 kilómetros por hora.

San Bartolomé de Tirajana, la zona más lluviosa

Con respecto a las lluvias, este viernes ya fueron menos copiosas que en el primero del año. Según los datos proporcionados por la Aemet, la zona más lluviosa ha sido San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, donde llegaron a caer 37 litros por metro cuadrado, seguido del Roque de Los Muchachos, en La Palma, donde se ha registrado un total de 33,6 litros por metro cuadrado en 24 horas.

Tenerife, que durante el primero de enero había registrado acumulaciones máximas de más de 20 litros por metro cuadrado, apenas ha llegado a los 4 litros por metro cuadrado en algunas zonas del norte, como San Juan de la Rambla.

Problemas en aeropuertos y carreteras

La lluviosa y ventosa jornada ha provocado distintos problemas en las comunicaciones aéreas y terrestres de las Islas. En este sentido, durante el día se produjeron ocho cancelaciones y nueve desvíos en los aeropuertos de La Palma, Tenerife y El Hierro.

La Palma fue la isla más perjudicada con siete desvíos y siete cancelaciones, según informó Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). En el aeropuerto de La Palma se registró un desvío a Gran Canaria, cuatro a Tenerife Norte y dos a Tenerife Sur. También cuatro cancelaciones de vuelos previstos a Tenerife Norte, dos a Gran Canaria, uno a Tenerife Sur y otro vuelo desde Tenerife Norte a La Palma.

En el aeropuerto de El Hierro tuvieron lugar un desvío a Gran Canaria y una cancelación a Tenerife Norte. Y en Tenerife Norte un desvío de un vuelo de Sevilla que acabó aterrizando en Gran Canaria.

La lluvia y el viento se unieron a las compras navideñas de última hora provocando, asimismo, problemas de tráfico en las principales carreteras de las Islas.

Nevadas en la Península

En el resto de España, la borrasca Francis también seguirá dejando lluvias y frío, especialmente por la llegada de nevadas. Aunque todavía es pronto para pronosticar en qué zonas nevará con mayor intensidad la víspera del Día de Reyes, coincidiendo con las cabalgatas, todo apunta a que la cota de nieve será baja en el Cantábrico y en amplias áreas del interior peninsular, con niveles que podrían descender hasta los 200 metros.

«La nieve podría afectar a poblaciones y a importantes vías de comunicación», advirtió este viernes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) Rubén del Campo.

La incertidumbre sigue siendo elevada, pero los modelos meteorológicos indican que la cota de nieve será baja en zonas de Cataluña, Aragón, el este de Castilla-La Mancha, el interior de la Comunidad Valenciana y puntos de Andalucía oriental. También existe la posibilidad de nevadas en la zona centro de la península.

Las temperaturas continuarán descendiendo respecto a días previos y la víspera de Reyes será muy fría en toda España, con heladas en el norte, el centro y el este, que localmente podrían ser fuertes. Durante el día, en amplias zonas del país no se alcanzarán los cinco grados y algunas ciudades, como Ávila, podrían permanecer bajo cero durante toda la jornada. En Canarias, se esperan lluvias en el norte de las islas.

El Día de Reyes es probable que remita la inestabilidad, aunque aún podrían registrarse lluvias y nevadas en cotas bajas en el Cantábrico, sin descartar que se extiendan a otros puntos del tercio norte. También se prevén precipitaciones en el extremo sureste peninsular.

En las jornadas siguientes, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el tercio norte y en puntos del extremo sur de la península, con un tiempo todavía muy frío, aunque con tendencia a un ascenso de las temperaturas a partir del miércoles.