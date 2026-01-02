El Gobierno de Canarias abre una línea de subvenciones para las salas de cine

El Gobierno de Canarias ha abierto una nueva línea de subvenciones dirigida a las salas de cine del archipiélago, tanto de titularidad pública como privada, que cuenten con programación estable para el público general, según informó este viernes el área de Cultura del Ejecutivo autonómico.

La convocatoria, impulsada por la Dirección General de Innovación Cultural e Industrias Creativas, cuenta con una dotación económica de 264.444 euros y tiene como finalidad reforzar las estructuras de las salas de exhibición cinematográfica y garantizar su sostenibilidad como agentes del sector audiovisual.

Las bases de estas ayudas están disponibles en la sede electrónica del Gobierno de Canarias y en la web del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).

Presentación de solicitudes

El plazo para presentar solicitudes es de 15 días a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2025.

Podrán solicitar estas subvenciones personas físicas y jurídicas titulares de salas de exhibición cinematográfica o de complejos cinematográficos ubicados en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Según la información facilitada, las ayudas tienen como objetivo impulsar, diversificar y consolidar la actividad de las salas de cine como espacios culturales, dotando a sus titulares de recursos para reforzar sus estructuras, garantizar la sostenibilidad económica y técnica, favorecer la digitalización, la innovación y la accesibilidad, así como promover la cohesión social y territorial a través de la cultura cinematográfica.

Las subvenciones se concederán en régimen de concurrencia no competitiva y se financiarán con fondos transferidos por el Ministerio de Cultura a la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco del acuerdo adoptado en la Conferencia Sectorial de Cultura.