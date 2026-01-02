La donación de tejidos en Canarias crece un 28% y permite más de 400 trasplantes en 2024

Durante 2024, 170 personas fallecidas en Canarias donaron tejidos para trasplante, lo que supone un incremento del 28 % respecto al año anterior, según datos de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Este aumento coloca a las Islas por encima de la media nacional, donde la donación de tejidos también creció un 13 %, con un total de 7.429 donantes en España.

De los fallecidos que donaron órganos en Canarias, casi un 70 % también contribuyó con tejidos, un recurso terapéutico clave que permite tratar múltiples patologías y mejorar la calidad de vida de los pacientes. La tasa de donantes por millón de habitantes pasó de 60,5 en 2023 a 76,6 en 2024, situando a Canarias como la séptima comunidad autónoma en este indicador.

Tipos de tejidos donados

Al igual que en el resto del país, la mayoría de las donaciones en las Islas corresponden a tejido osteotendinoso (huesos y tendones), seguido de tejido ocular, vascular y placentario, así como donaciones más específicas de tejido hepático y paratiroides.

Estos tejidos permiten tratar enfermedades muy diversas:

Tejido osteotendinoso: ayuda a recuperar la movilidad en pacientes con lesiones musculoesqueléticas.

ayuda a recuperar la movilidad en pacientes con lesiones musculoesqueléticas. Tejido ocular (córnea y esclera): fundamental para recuperar la visión en personas con problemas graves en los ojos.

fundamental para recuperar la visión en personas con problemas graves en los ojos. Otros tejidos: membrana amniótica, válvulas cardíacas y huesos, que amplían las opciones terapéuticas.

En 2024, los donantes fallecidos y 33 personas que realizaron donación en vida permitieron realizar 431 trasplantes en Canarias, siendo 212 de tejido osteotendinoso y 172 de tejido ocular.

Desde 1990, las Islas han realizado más de 8.400 implantes de tejidos, un reflejo del desarrollo y consolidación de este tipo de tratamientos en el sistema sanitario regional. A diferencia de los órganos, los tejidos pueden procesarse y almacenarse durante largos periodos sin perder seguridad ni calidad, lo que facilita que los especialistas puedan elegir el tejido más adecuado para cada paciente en el momento preciso.

Es importante donar

Según la Consejería de Sanidad, un solo donante puede beneficiar a casi cien personas, subrayando la relevancia de la donación de tejidos para la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes.

Los órganos que se pueden donar incluyen riñones, hígado, corazón, páncreas, pulmones e intestino, mientras que los tejidos abarcan médula ósea, huesos, tendones, córneas, membrana amniótica y válvulas cardíacas.

La tarjeta de donante sirve para expresar la voluntad, pero no tiene valor legal, por lo que es fundamental comunicar esta decisión a la familia para que pueda ser respetada tras el fallecimiento. La tarjeta se puede obtener a través de la ONT y asociaciones de pacientes.

Además, es posible donar en vida cumpliendo los requisitos legales: ser mayor de edad y gozar de buena salud física y mental. También existe la Manifestación Anticipada de Voluntad (MAV), un documento que permite indicar al personal sanitario cómo se desea que se gestione la salud, el destino del cuerpo y la donación de órganos y tejidos. Las MAV pueden formalizarse ante funcionarios de la Consejería de Sanidad o notarios del Colegio Notarial de Canarias, según el convenio vigente.